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मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में बचेंगे करोड़ों, IIT इंदौर करेगा भोपाल के आबोहवा की निगरानी

भोपाल की हवा चेक करेगा IIT इंदौर, तैयार किया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया अनुबंध.

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आईआईटी इंदौर करेगा भोपाल के आबोहवा की निगरानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल की आबोहवा को साफ और सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बड़ा और हाईटेक कदम उठाने जा रहा है. दरअसल, अब शहर की वायु गुणवत्ता की निगरानी पारंपरिक और महंगे तरीकों के बजाय आधुनिक सेंसर आधारित तकनीक से की जाएगी. इसके लिए बोर्ड ने आईआईटी इंदौर के साथ अनुबंध किया है, जो कम लागत वाले बेहद प्रभावी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहा है. इस नई पहल से न सिर्फ सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए बचेंगे, बल्कि शहर के कोने-कोने की हवा का असली हाल भी सामने आ सकेगा.

इसलिए पड़ी नए सिस्टम की जरूरत

बता दें कि वर्तमान में भोपाल शहर के केवल तीन प्रमुख क्षेत्रों टीटी नगर, पर्यावरण परिसर और कलेक्ट्रेट में ही रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम चालू है. महज तीन स्टेशनों के भरोसे पूरे बड़े शहर की हवा का सटीक आंकलन करना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में पहले बोर्ड ने 5 नए पारंपरिक स्टेशन लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन एक स्टेशन की लागत करीब ढाई करोड़ रुपए होने के कारण यह बेहद खर्चीला साबित हो रहा था. इसी समस्या को दूर करने के लिए अब आईआईटी इंदौर की मदद ली जा रही है.

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भोपाल की हवा चेक करेगा आईआईटी इंदौर (ETV Bharat)

करोड़ों की बचत और पोर्टेबल तकनीक

आईआईटी इंदौर द्वारा तैयार किए जा रहे नए सेंसर आधारित सिस्टम बेहद किफायती और एडवांस हैं. पारंपरिक स्टेशन जहां स्थाई होते हैं और भारी-भरकम खर्च मांगते हैं, वहीं ये नए सेंसर पूरी तरह पोर्टेबल और मूवेबल होंगे. यानी इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर हवा की जांच की जा सकती है. लागत की बात करें तो जहां पुराना एक सिस्टम ढाई करोड़ का था, वहीं नया एक सेंसर सिस्टम मात्र 20 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा. भोपाल में ऐसे 20 नए सेंसर लगाने में कुल 4 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे करोड़ों की बचत होगी. अगले एक साल में यह काम पूरा कर लिया जाएगा.

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पोर्टेबल तकनीक से होगी भोपाल की आबोहवा चेक (ETV Bharat)

इन चार प्रमुख प्रदूषकों की होगी सख्त जांच

यह नया हाईटेक सिस्टम हवा में मौजूद चार सबसे खतरनाक पैरामीटर की लगातार निगरानी करेगा.

पीएम 2.5 - हवा में मौजूद बेहद महीन धूल और तरल पदार्थों के कण, जो सांस की बीमारियों और अस्थमा की मुख्य वजह बनते हैं.

पीएम 10 - धूल और धातु के सूक्ष्म कण, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं.

कार्बन मोनोऑक्साइड - वाहनों के धुएं से निकलने वाली जहरीली गैस, जिसे यह सिस्टम तुरंत दर्ज करेगा.

नाइट्रोजन डाइआक्साइड - यातायात और औद्योगिक गतिविधियों से पैदा होने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा संकेतक.

हाट स्पाट की पहचान, तुरंत होगी कार्रवाई

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर नीतेश चौरसिया के अनुसार "इस नए मूवेबल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहर के अत्यधिक प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट की पहचान तुरंत की जा सकेगी. जब प्रदूषण के सटीक कारणों और इलाकों का समय पर पता चल जाएगा, तो संबंधित विभाग लापरवाही बरतने वालों पर तुरंत आवश्यक कानूनी और सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे."

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