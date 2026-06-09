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मध्य प्रदेश की राजनीति का कर्नाटक सेंटर क्यों, 2020 के बाद 26 में पूरी तैयारी, रनवे से हुई वापसी

मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का कर्नाटक कनेक्शन, सियासी ऊथल-पुथल में क्यों जाते हैं कर्नाटक, इस बार भी पूरी थी तैयारी.

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मध्य प्रदेश की राजनीति का कर्नाटक सेंटर क्यों (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:37 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में सोमवार का दिन बड़ा ही सियासी ऊठापटक वाला रहा. राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने इकलौते उम्मीदवार को लेकर पूरी तरह सचेत नजर आई और एक बार फिर मध्य प्रदेश का कर्नाटक कनेक्शन देखने वाला रहा है. जी हां 2020 की जगह 2026 का साल है, तब बीजेपी अपने साथ कांग्रेस के विधायकों को लेकर गई थी. संख्या 22 थी, इस बार कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित करने 38 विधायक कर्नाटक भेजने की पूरी तैयारी की, लेकिन पहुंचने से पहले ही कांग्रेस विधायकों को रनवे से वापस बुला लिया गया.

कांग्रेस के पास विधायकों को सेफ रखने कर्नाटक ऑप्शन

मध्य प्रदेश की राजनीति में जब-जब भारी उथलपुथल हुई, कर्नाटक उसके एक सिरे पर रहा है. एक ऐसे केन्द्र की तरह कि जहां से तय होता है कि राजनीति अगली करवट क्या लेगी. 2020 में इसी कर्नाटक में बैठे विधायकों ने सत्ता पलट दी थी. इस बार जब राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अपने विधायकों को सुरक्षित करने की बात आई थी, तो कांग्रेस के लिए बेस्ट ऑप्शन कर्नाटक ही क्यों रहता है? क्या वजह है कि बीजेपी की बाड़े बंदी हो या कांग्रेस.

दिग्विजय सिंह का बयान (ETV Bharat)

2020 की कहानी 2026 में बढ़ी, डेस्टिनेशन फिर कर्नाटक

मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों में होने वाली टूट फूट की संभाल के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन भी कर्नाटक है. मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल भी कर्नाटक में लिखी गई पटकथा के साथ ही आता है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "इस बार विधायकों को कर्नाटक भेजने की वजह ये है कि वो हमारा मजबूत राज्य है. वहां कांग्रेस की सरकार है. ये केवल इत्तेफाक की बात है कि उस समय 2020 में भी विधायक कर्नाटक गए थे और इस बार भी 2026 में भी विधायक कर्नाटक ही जा रहे हैं. असल में संघर्ष तब भी लोकतंत्र को बचाने का और खरीद फरोख्त को रोकने का था अब भी लड़ाई यही है."

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कर्नाटक जाने के लिए फ्लाइट में बैठे कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)

जो पार्टी छोड़कर जाए उसे बीस साल के लिए डी बार करो

2020 में जब सिंधिया के साथ समर्थकों ने पार्टी छोड़ी थी, तब भी इसी तरह से तेजी से घटनाक्रम बदल रहे थे और बीजेपी के पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया सिंधिया के 22 विधायकों को लेकर बेंगलुरु रवाना हो गए थे. दिग्विजय सिंह से जब उस दौर और फिर कर्नाटक ही क्यों ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि "सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है. बात ये है कि जबसे बीजेपी सत्ता में आई है. खरीद फरोख्त की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है.

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कर्नाटक रिजॉर्ट में बैठे कांग्रेस विधायकों की 2020 की तस्वीर (ETV Bharat)

केवल मध्य प्रदेश नहीं आप देश के किसी हिस्से में देख लीजिए, करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि करना तो ये चाहिए कि कानून में ये संशोधन हो कि जो अपनी पार्टी छोड़ कर जाए 20 साल तक उसको कोई भी पद लेने के लिए डी बार कर देना चाहिए. अगर आस्था है तो मुकाबला कीजिए बीजेपी कह रही है शेर की तरह मुकाबला कीजिए, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा शेर की तरह तो हम मुकाबला करें, लेकिन बीजेपी के लोग मैदान में कहां लड़ते हैं गुपचुप लड़ते हैं.

नामांकन पर आपत्ति से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को लेकर भाजपा ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई थी. भाजपा का दावा है कि नामांकन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई है, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा परिसर में दोनों दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा. मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है और यह जानकारी छिपाई नहीं जानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि आपत्ति पर कांग्रेस ने अपना पक्ष भी रखा है.

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फ्लाइट से कांग्रेस विधायकों की तस्वीर (ETV Bharat)

रनवे से वापस बुलाए गए विधायक

हालांकि दिनभर चले सियासी हलचल के बाद कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक निकलने से पहले ही रनवे से वापस बुला लिया गया है. इसकी वजह रही कि बीजेपी द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराना. आखिर में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है. जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध जीतना तय है.

जीतू पटवारी बोले-एमपी की सभ्यता को बीजेपी ने किया कलंकित

वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज के मध्य प्रदेश के पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी के सभी नेताओं-मंत्रियों की सोच महिलाओं के प्रति दिखा दी है. बीजेपी ने मध्य प्रदेश की प्राचीन सभ्यता को कलंकित कर दिया है. ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है, पार्टी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी. जीतू पटवारी ने कहा कि फॉर्म को लीगली रिजेक्ट नहीं किया गया है और न ही वो किया जा सकता है. बल्कि राजनीतिक अमलीजामा पहनाकर रिजेक्ट कर दिया गया. देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर यह सियासी ऊठापटक कब तक चलती है.

MP RAJYA SABHA ELECTIONS 2026
2026 में कर्नाटक जाने भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गए थे विधायक (ETV Bharat)

विधायकों को कर्नाटक भेजने पर भी घिरी कांग्रेस

वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों को कर्नाटक भेजे जाने के मुद्दे पर भी भाजपा ने सवाल उठाए. मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि "कांग्रेस खुद को मजबूत बताती है, फिर उसे अपने विधायकों को बाहर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने दावा किया कि भाजपा के विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और पार्टी को किसी प्रकार का डर नहीं है."

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