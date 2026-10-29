मध्यप्रदेश पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर, कई जिलों के एसपी बदले
अलीराजपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पन्ना और हरदा सहित कई जिलों के एसपी बदले, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:51 AM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. गृह विभाग के 28 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदलकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल में अलीराजपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पन्ना और हरदा सहित कई जिलों के एसपी बदले गए हैं. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय भोपाल, भोपाल नगरीय पुलिस और विशेष सशस्त्र बल की विभिन्न इकाइयों में भी अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है.
एसपी से लेकर डीआईजी स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर
गृह विभाग द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट में जिला पुलिस अधीक्षक (SP), उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG), पुलिस उपायुक्त (DCP) और विशेष सशस्त्र बल की वाहिनियों में पदस्थ अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इस फेरबदल के तहत कुछ अधिकारियों को जिला पुलिस की कमान सौंपी गई है, जबकि कुछ को पुलिस मुख्यालय और अन्य इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.
किस अधिकारी को कहां मिली नई जिम्मेदारी, देखें ट्रांसफर लिस्ट
गृह विभाग के आदेश में दी गई जानकारी के अनुसार, अधिकारियों की नई पदस्थापना इस प्रकार है:
- रघुवंश सिंह : अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक से पुलिस मुख्यालय भोपाल में उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) पद पर पदस्थ.
- दीपक कुमार शुक्ला : 32वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल (SAF), उज्जैन से नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक.
- साईंकृष्ण एस. थोठा : नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक से पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG).
- वीरेंद्र जैन : बैतूल पुलिस अधीक्षक से भोपाल नगरीय पुलिस में यातायात पुलिस उपायुक्त (DCP) बनाए गए.
- निवेदिता नायडू : पन्ना पुलिस अधीक्षक से 10वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, सागर में सेनानी नियुक्त.
- अंकित जायसवाल : भोपाल रेल पुलिस अधीक्षक से हरदा जिले के पुलिस अधीक्षक बनाए गए.
- अमित सक्सेना : पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) से बैतूल पुलिस अधीक्षक नियुक्त.
- सत्यसाची सराफ : इंदौर में साइबर पुलिस अधीक्षक से पन्ना जिले के पुलिस अधीक्षक बनाए गए.
- समर वर्मा : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), उज्जैन के पुलिस अधीक्षक से अलीराजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक नियुक्त.
- अभिषेक आनंद : इंदौर में प्रथम वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल के सेनानी से 15वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, इंदौर में सेनानी नियुक्त. पीटीसी इंदौर पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त.
- श्रुतकीर्ति सोमवंशी : 13वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, ग्वालियर के सेनानी से 21वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, ग्वालियर में सेनानी. 14वीं वाहिनी की अतिरिक्त जिम्मेदारी.
- शशांक : हरदा पुलिस अधीक्षक से पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक.
इन जिलों के एसपी बदले गए
इस फेरबदल में नर्मदापुरम, बैतूल, पन्ना, हरदा और अलीराजपुर जिलों के पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं. वहीं, भोपाल नगरीय पुलिस में यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी और पुलिस मुख्यालय में प्रशासनिक कामकाज के लिए भी नई पदस्थापनाएं की गई हैं. विशेष सशस्त्र बल की विभिन्न वाहिनियों में बदलाव के साथ कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.
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