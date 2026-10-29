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मध्यप्रदेश पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर, कई जिलों के एसपी बदले

मध्य प्रदेश पुलिस के 12 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 पुलिस अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. गृह विभाग के 28 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदलकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इस फेरबदल में अलीराजपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पन्ना और हरदा सहित कई जिलों के एसपी बदले गए हैं. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय भोपाल, भोपाल नगरीय पुलिस और विशेष सशस्त्र बल की विभिन्न इकाइयों में भी अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है.

गृह विभाग ने जारी किए आदेश (Etv Bharat) एसपी से लेकर डीआईजी स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर गृह विभाग द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट में जिला पुलिस अधीक्षक (SP), उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG), पुलिस उपायुक्त (DCP) और विशेष सशस्त्र बल की वाहिनियों में पदस्थ अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इस फेरबदल के तहत कुछ अधिकारियों को जिला पुलिस की कमान सौंपी गई है, जबकि कुछ को पुलिस मुख्यालय और अन्य इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.