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मध्य प्रदेश में 26 पुलिस अधिकारियों के तबादले, गृह विभाग ने जारी की ट्रांसफर लिस्ट

मध्य प्रदेश पुलिस के 26 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है. गृह विभाग ने सोमवार देर शाम 26 पुलिस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं. इनमें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी और राज्य पुलिस सेवा के 25 अधिकारी शामिल हैं. जारी आदेश के मुताबिक अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर (Etv Bharat) मध्य प्रदेश पुलिस के 26 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर के मुताबिक IPS शुभम सिंह ठाकुर को नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से स्थानांतरित कर गोटेगांव में एसडीओपी बनाया गया है. वहीं, जबलपुर में पदस्थ डीएसपी संतोष कुमार शुक्ला को यातायात विभाग से स्थानांतरित कर नर्मदापुरम में यातायात डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है. जबलपुर में महिला सुरक्षा विभाग में पदस्थ डीएसपी आशीष जैन को पन्ना के अजयगढ़ में बतौर एसडीओपी भेजा गया है. इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, रीवा, छतरपुर, मंडला, राजगढ़, देवास सहित कई जिलों में अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है. देखें पूरी लिस्ट