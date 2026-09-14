ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में देर रात बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 पुलिस अफसरों को नई जिम्मेदारी

मनीष भारद्वाज बने ACP कोतवाली इंदौर, 127 DSP स्तर के अफसर भी बदले, त्योहारों से पहले मोहन सरकार की नई जमावट. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

IPS TRASNFERS MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश में देर रात ताबड़तोड़ तबादले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 6:42 AM IST

|

Updated : September 14, 2026 at 6:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्यप्रदेश में रविवार रात पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल किए गए हैं. गृह विभाग ने 10 IPS अधिकारियों और 127 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों समेत कुल 137 पुलिस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं. सभी अधिकारियों को आगामी आदेश तक नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

IPS DSP TRANSFER LIST MP2
देखें ट्रांसफर व नवीन पदस्थापना की पूरी लिस्ट (Source- Home Ministry)

2023-24 बैच के 10 आईपीएस यहां से वहां

मध्यप्रदेश में 10 IPS समेत 137 पुलिस अफसरों के तबादला सूची जारी हो गई है. तबादला सूची में 2023 बैच के 4 और 2024 बैच के 6 IPS अधिकारी शामिल हैं. कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय से मैदानी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में नई जिम्मेदारी दी गई है.

IPS DSP TRANSFER LIST MP1
देखें ट्रांसफर व नवीन पदस्थापना की पूरी लिस्ट (Source- Home Ministry)

IPS अधिकारियों की नई पदस्थापना

आईपीएस मनीष भारद्वाज को पुलिस मुख्यालय की साइबर शाखा से हटाकर ACP कोतवाली, नगरीय इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं मनोज कुमार को ACP एमपी नगर, नगरीय भोपाल पदस्थ किया गया है. इसके अलावा आलोक कुमार वर्मा को देवास से CSP रीवा की जिम्मेदारी दी गई है. वैभव प्रिया को रतलाम से SDOP नेपानगर, शुभम सिंह ठाकुर को जबलपुर से SDOP गाडरवारा और अमित कुमार को खंडवा से SDOP सिंगरौली पदस्थ किया गया है.

IPS DSP TRANSFER LIST MP4
देखें ट्रांसफर व नवीन पदस्थापना की पूरी लिस्ट (Source- Home Ministry)

127 DSP स्तर के अधिकारियों का भी फेरबदल

IPS अधिकारियों के साथ ही राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है. इनमें उप पुलिस अधीक्षक (DSP), SDOP, नगर पुलिस अधीक्षक (CSP), सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) और सहायक सेनानी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. तबादला सूची में कई ऐसे अधिकारी भी हैं, जिन्हें पुलिस मुख्यालय से मैदानी जिम्मेदारियां दी गई हैं. वहीं अलग-अलग जिलों में तैनात SDOP और नगर पुलिस अधीक्षकों को भी दूसरी जगह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

IPS DSP TRANSFER LIST MP3
देखें ट्रांसफर व नवीन पदस्थापना की पूरी लिस्ट (Source- Home Ministry)
IPS DSP TRANSFER LIST MP5
देखें ट्रांसफर व नवीन पदस्थापना की पूरी लिस्ट (Source- Home Ministry)

यह भी पढ़ें-

Last Updated : September 14, 2026 at 6:49 AM IST

TAGGED:

IPS TRASNFERS MADHYA PRADESH
IPS DSP TRANSFER LIST MP
MOHAN YADAV GOVT
BHOPAL NEWS
MP POLICE TRANSFERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.