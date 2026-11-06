ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल, बालाघाट एसपी की जिम्मेदारी मलय जैन को, देखिए पूरी लिस्ट

भोपाल पुलिस मुख्यालय ( ETV Bharat )

भोपाल: नक्सल मुक्त हुए बालाघाट जिले को आखिरकार नया एसपी मिल गय है. नौ दिन बाद राज्य सरकार ने 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी मलय जैन को बालाघाट का नया एसपी बनाया है. मलय जैन अभी पुलिस मुख्यालय में बतौर सहायक पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर पदस्थ थे. बालाघाट एसपी के अलावा मलय जैन को हॉक फोर्स बालाघाट का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. राज्य सरकार ने 9 दिन पहले आदित्य मिश्रा को बालाघाट से हटकर देवास जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसके बाद से ही बालाघाट जिला खाली था.

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी