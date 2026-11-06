मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल, बालाघाट एसपी की जिम्मेदारी मलय जैन को, देखिए पूरी लिस्ट
मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के फिर तबादले, इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी व अतिरिक्त प्रभार. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 4:48 PM IST
भोपाल: नक्सल मुक्त हुए बालाघाट जिले को आखिरकार नया एसपी मिल गय है. नौ दिन बाद राज्य सरकार ने 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी मलय जैन को बालाघाट का नया एसपी बनाया है. मलय जैन अभी पुलिस मुख्यालय में बतौर सहायक पुलिस महानिरीक्षक के तौर पर पदस्थ थे. बालाघाट एसपी के अलावा मलय जैन को हॉक फोर्स बालाघाट का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. राज्य सरकार ने 9 दिन पहले आदित्य मिश्रा को बालाघाट से हटकर देवास जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसके बाद से ही बालाघाट जिला खाली था.
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
राज्य शासन ने नई पदस्थापना को लेकर आदेश जारी कर दिया है. बालाघाट एसपी के अलावा 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी और चंबल जोन मुरैना के पुलिस महानिरीक्षक सचिन कुमार अतुलकर को वर्तमान दायित्व के साथ ग्वालियर विशेष सशस्त्र बल पुलिस महानिरीक्षक की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. उज्जैन जिले के एसपी प्रदीप शर्मा को उनके वर्तमान कार्यों के साथ 32 वीं बटालियन उज्जैन का कमांडेंट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
पीटीसी इंदौर की पुलिस अधीक्षक और 2014 बैच की वाहनी सिंह को उनके वर्तमान काम के साथ नारकोटिक्स मंदसौर पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वाहिनी सिंह को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद नारकोटिक्स मंदसौर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. भोपाल में 25 वीं बटालियन के कमांडेंट नगेन्द्र सिंह को उनके वर्तमान दायित्व के साथ भोपाल रेल के पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
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पुलिस विभाग में लगातार किए जा रहे बदलाव
पुलिस विभाग में फील्ड में पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों की लगातार नई पदस्थापना की जा रही है. हाल ही में सीनियर आईपीएस अवधेश कुमार गोस्वामी को डीजीपी का पीएसओ और नारकोटिक्स शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इसके अलावा डीजीपी के पीएसओ रहे विनीत कपूर को साइबर और सामुदायिक पुलिसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा नर्मदापुरम, सागर, सहित कई जिलों के एसपी और 10 आईपीएस और 127 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को बदला गया है.