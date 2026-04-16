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बिना लिखित जानकारी दिए हुई गिरफ्तारी तो पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई, PHQ ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल ने जारी किए निर्देश. गिरफ्तारी के ठोस कारणों को लिखित में देना जरुरी.सख्ती से हो पालन.

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बिना लिखित जानकारी दिए हुई गिरफ्तारी तो पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय या फिर कोर्ट में पेश करने के 2 घंटे पहले लिखित रूप में बताना होगा कि आखिर उसकी गिरफ्तारी किस मामले में की गई है. यदि ऐसा न किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और संबंधित पुलिस इकाइयों को परिपत्र जारी कर दिया है. इसमें सख्त हिदायत दी गई है कि गिरफ्तारी की ठोस जानकारी न दी गई तो गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है.

गिरफ्तारी के ठोस कारणों को लिखित में देना जरुरी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित इकाइयों को परिपत्र जारी किया है. इसमें अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के ठोस कारणों को लिखित रूप में गिरफ्तार व्यक्ति को देना अनिवार्य किया गया है. सिर्फ मौखित जानकारी देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा.

भाषा ऐसी हो जो गिरफ्तार व्यक्ति को समझ आए

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गिरफ्तारी के आधार स्थानीय भाषा अथवा ऐसी भाषा में लिखे जाएं, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति अच्छे से समझ सके. पुलिस मुख्यालय ने कहा कि लिखित जानकारी आरोपी को गिरफ्तारी के समय अथवा कोर्ट में पेश करने के कम से कम 2 घंटे पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए. पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि लिखित जानकारी दी गई और इसके लिए गिरफ्तारी पंचनामा और संबंधित अभिलेख में इसे दर्ज किया जाना होगा. इसको लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है.

सख्ती से अमल में लाएं अधिकारी

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा और इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसी स्थिति में आरोपी को तत्काल रिहाई का अधिकार मिलेगा. पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधिकारियों से इसका सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है.

इसलिए जारी करना पड़ा परिपत्र

5 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह परिपत्र जारी किया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश जुलाई 2024 में हुए मुंबई के एक हिट एंड रन मामले में दिए थे. इसमें कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के संवैधानिक अध्यादेश के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बिना किसी अपवाद के प्रत्येक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने चाहिए और इन आधारों को उसकी समझ में आने वाली भाषा में लिखित रूप में देना चाहिए.

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