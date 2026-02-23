ETV Bharat / state

आरक्षक बनने पहुंच रहे हाईली एजुकेटेड युवा, कोई बीए,एमए तो कोई बीटैक पास

ग्वालियर में 5600 अभ्यर्थियों का फिजिकल एग्जाम ( Etv Bharat )

ग्वालियर : मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए सोमवार से फिजिकल एग्जाम शुरू हो गए हैं. ऐसे में ग्वालियर में अंचल और आसपास के जिलों से अभ्यर्थी अलसुबह ही फिजिकल एग्जाम सेंटर पहुंच गए. यहां पता चला है कि, 12वीं पास पात्रता वाली आरक्षक नौकरी पाने के लिए ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन के साथ ही हाई एजुकेशन प्राप्त युवा भी अपना भाग्य आजमाने पहुंचे हैं. ग्वालियर में 5600 अभ्यर्थियों का फिजिकल एग्जाम मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लिखित परीक्षा के बाद अब फिजिकल परीक्षा सोमवार से शुरू हो चुकी है, जिसके लिए प्रदेश में 10 केंद्र बनाए गए हैं. इनमें से एक सेंटर ग्वालियर के 14वीं बटालियन एसएएफ ग्राउंड में भी बनाया गया है. यहां 5600 अभ्यर्थियों को फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया गया है. पहले ही दिन ग्वालियर में भर्ती के फिजिकल परीक्षा में शामिल होने दोपहर दो बजे तक करीब 155 अभ्यर्थी पहुचे थे, जिनकी एंट्री सुबह 6 बजे हो गई थी. आरक्षक बनने पहुंच रहे हाईली एजुकेटेड युवा (Etv Bharat) 14 मार्च तक चलेगी परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रतिदिन ग्वालियर सेंटर पर 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिनके लिए उन्हें एंट्री डेट भी दी गई है. ग्वालियर DIG अमित सांघी ने बताया, " ग्वालियर में 5 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, जिनके लिए फिजिकल एग्जाम 23 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक आयोजित होंगी." इस भर्ती परीक्षा में ग्वालियर के साथ ही आसपास के जिलों से भी अभ्यर्थी फिजिकल एग्जाम में शामिल होने पहुचे हैं. बीए फर्स्ट ईयर की छात्र का भी रिटन क्लियर, फिजिकल के लिए ग्वालियर पहुंची