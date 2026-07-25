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एमपी सोना लूटकांड में छापेमारी, 14.5 किलो गोल्ड रॉबरी का मास्टरमाइंड ज्वेलरी मालिक बिहार में पकड़ाया

गयाजी: बिहार एसटीएफ के सहयोग से मध्यप्रदेश पुलिस ने गया जी में छापेमारी करते हुए बड़ी करवाई की है. यह करवाई मध्य प्रदेश में हुए चर्चित सोना लूट कांड के मामले में की गई है. बिहार एसटीएफ ने जिले के रानीगंज बाजार में स्थित प्रेम जेवेलर्स में छापेमारी करते हुए दुकान के मालिक मनोज सोनार को भी हिरासत में लिया है.

दो दिनों से जारी छापेमारी: मिली जानकारी के मुताबिक इमामगंज थाना लाकर मनोज सोनार से पूछताछ की जा रही है. पुलिस को लुूट के सोने की खरीद बिक्री से जुड़े कुछ अहम तथ्य मिलने की भी बात सामने आ रही है. मामले को लेकर लगातार बीते दो दिनों से इमामगंज पुलिस अनुमंडल में छापेमारी चल रही थी.

हार्ड डिस्क और कागजात जब्त: बिहार एसटीएफ की टीम ने ज्वेलर्स से सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क और अन्य आवश्यक सामग्री भी जप्त की है. इमामगंज पुलिस अनुमंडल अधिकारी एसडीपीओ धीरज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये करवाई मध्य प्रदेश सोना लूट कांड से संबंधित है. जिला पुलिस और एसटीएफ के द्वारा मध्य प्रदेश विशेष पुलिस टिम को सहयोग किया जा रहा है.

10 दिनों से गया में कैंप कर रही है टीम: बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम पिछले 10 दिनों से गया जी में कैंप कर रही है, शुक्रवार को भी टीम ने जिले के मैगरा बाजार में छापेमारी की थी. इससे पहले गुरुवा और अन्य प्रखंड में भी स्थित सोने की दुकानों पर छापेमारी की गई थी. फिलहाल लूटकांड में संलिप्त अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

मैगरा से मिली थी मोटरसाइकल: मध्य प्रदेश पुलिस टीम की छापेमारी में जिला पुलिस और संबंधित थानों की पुलिस के साथ बिहार एसटीएफ भी सहयोग कर रही है. जिले के मैगरा बाजार मैं छापेमारी के दौरान एक आरोपी तक पुलिस टीम पहुंचने में सफल हो गई थी, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार का पीछा भी किया था लेकिन आरोपी फरार होने में सफल हो गए. पुलिस ने मोटर साइकिल को जप्त कर लिया है.

एक व्यक्ति गिरफ्तार: बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिसे अपने साथ लेकर वह उन सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जहां लूट के सोने को बेचा गया था. गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदही पर प्रेम ज्वैलर्स में कार्रवाई की गई और मालिक को हिरासत में लिया गया. हालांकि अभी जिला पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि मनोज सोनार ने लुट का कितना सोना लिया था और उसे कहां कैसे बेचा है.