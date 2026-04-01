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मध्य प्रदेश में बैंड बजाओ, नौकरी पाओ, पुलिस विभाग ने निकाली 679 पदों पर भर्ती

मध्य प्रदेश पुलिस ने संगीत और बैंड का शौक रखने वाले युवाओं के लिए निकाली भर्ती, जानिए कहां कर सकते हैं आवेदन और तारीख.

MP POLICE BAND RECRUITMENT
मध्य प्रदेश में बैंड बजाओ, नौकरी पाओ (Image Credit MP Police FB)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है. मध्य प्रदेश पुलिस संगीत और बैंड का शौक रखने वालों के लिए कांस्टेबल के पद पर भर्ती करने जा रही है. यह भर्ती कुल 679 पदों पर की जाएगी. इन पदों को भरने की प्रकिया 5 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. पुलिस बैंड में भर्ती के लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा. महिला अभ्यर्थी इस भर्ती प्रकिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगी.

19 अप्रैल तक भर सकेंगे आवेदन

एमपी की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलग पुलिस बैंड का प्रावधान किया है. अभी तक सिर्फ राज्य स्तर पर भोपाल में ही पुलिस बैंड होता था. जिला स्तर पर पुलिस बैंड बनाए जाने के चलते अब प्रदेश भर में खासतौर से पुलिस बैंड के लिए अब भर्ती की जा रही है. इसमें उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जिनको संगीत और बैंड में रूचि रही है. प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस बैंड के लिए 679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके लिए अभ्यर्थी 5 अप्रैल से आवेदन भर सकेंगे.

एमपी ऑनलाइन से भरे जाएंगे आवेदन

अभ्यर्थी अपना आवेदन 5 अप्रैल से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल रखी गई है. इस तरह आवेदकों के पास आवेदन के लिए सिर्फ 15 दिनों का वक्त होगा. आवेदन ऑनलाइन ही भरे जा सकेंगे. इस भर्ती प्रकिया में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा. महिलाएं इसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं.

संगीत से जुड़े कौशल का होगा परीक्षण

भर्ती प्रकिया में अभ्यर्थियों की फिजिकल फिटनेस को तो देखा जाएगा, इसके अलावा अभ्यर्थियों की संगीत से जुड़े रूचि को भी प्राथमिकता दी जाएगी. संगीत से जुड़े डिग्री-डिप्लोमाधारी को प्राथमिकता दी जाएगी. चय प्रक्रिया में फिजिकल दक्षता परीक्षण के अलावा बैंड प्रदर्शन से संबंधित परीक्षण भी शामिल किया जाएगा.

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