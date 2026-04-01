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मध्य प्रदेश में बैंड बजाओ, नौकरी पाओ, पुलिस विभाग ने निकाली 679 पदों पर भर्ती

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है. मध्य प्रदेश पुलिस संगीत और बैंड का शौक रखने वालों के लिए कांस्टेबल के पद पर भर्ती करने जा रही है. यह भर्ती कुल 679 पदों पर की जाएगी. इन पदों को भरने की प्रकिया 5 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. पुलिस बैंड में भर्ती के लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा. महिला अभ्यर्थी इस भर्ती प्रकिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगी.

19 अप्रैल तक भर सकेंगे आवेदन

एमपी की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलग पुलिस बैंड का प्रावधान किया है. अभी तक सिर्फ राज्य स्तर पर भोपाल में ही पुलिस बैंड होता था. जिला स्तर पर पुलिस बैंड बनाए जाने के चलते अब प्रदेश भर में खासतौर से पुलिस बैंड के लिए अब भर्ती की जा रही है. इसमें उन अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, जिनको संगीत और बैंड में रूचि रही है. प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस बैंड के लिए 679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके लिए अभ्यर्थी 5 अप्रैल से आवेदन भर सकेंगे.

एमपी ऑनलाइन से भरे जाएंगे आवेदन