मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने वाले किसानों पर होगी सख्त कार्रवाई, पटवारी से बुलाई रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने वाले किसानों पर होगी सख्त कार्रवाई, लग सकता है 15 हजार रुपए तक का जुर्माना,भोपाल में 100 मामले आए सामने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 8:19 PM IST
भोपाल: नरवाई जलाने वाले किसानों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में गेहूं की फसल की कटाई के बाद नरवाई जलाने से रोकने के लिए तीन माह के लिए प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी नरवाई जलाने वाले किसानों पर अब एफआईआर दर्ज कराए जाने की तैयारी की जा रही है. प्रदेश भर में अप्रैल माह में ही साढ़े 12 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. राजधानी भोपाल में ही ऐसे 100 मामलों की जानकारी सामने आई है. ऐसे सभी किसानों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
15 हजार रुपए तक लग सकता है जुर्माना
भोपाल जिला प्रशासन द्वारा नरवाई जलाए जाने पर रोक लगाने के लिए मार्च माह में आदेश जारी करते हुए जून 2026 तक इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बाद भी 20 अप्रैल तक राजधानी भोपाल में ही 614 पराली जलाने के सामने आ चुके हैं. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भेजी जा चुकी है. इसके साथ पराली जलाने के स्थान की जानकारी भी भेजी गई है. अब जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई के लिए संबंधित पटवारियों को निर्देश दिए हैं.
एसडीएम विनोद सोनकिया के लिए सभी पटवारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नरवाई जलाने वालों का रिकॉर्ड तैयार कर किसानों के नाम और खसरा सहित प्रस्तुत करें. ऐसे किसानों के खिलाफ जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी के मुताबिक किसानों को पहले ही नरवाई न जलाने की समझाइश दी गई थी, अब ऐसे किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश में 20 दिन में 18 हजार 912 मामले आए सामने
अप्रैल माह में 1 से 20 अप्रेल के बीच पराली जलाने के मामलों में पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट गया है. इस साल 2026 में 20 दिनों में पराली के 18 हजार 912 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं. 2025 में इसी दौरान 12478 मामले रिकॉर्ड किए गए थे. वर्ष 2024 में 4468 मामले पराली जलाने के मामले सामने आए थे. 2023 में 7665 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2022 में पराली जलाने के 10 हजार 646 मामले रिकॉर्ड में आए थे.
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प्रदेश में सबसे ज्यादा नरवाई जलाने के मामले उज्जैन में सामने आए हैं. पिछले 20 दिनों में उज्जैन में 2018 मामले सामने आ चुके हैं. जबकि विदिशा में 1800, रायसेन में 1856, होशंगाबाद में 1705, सिवनी में 1167 मामले रिकॉर्ड में आ चुके हैं.