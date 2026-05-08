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मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यवाहक पदोन्नति फिर शुरू, आरक्षक से लेकर SI तक प्रमोशन का खुला रास्ता

मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यवाहक पदोन्नति फिर शुरू ( ETV Bharat )