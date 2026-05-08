मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यवाहक पदोन्नति फिर शुरू, आरक्षक से लेकर SI तक प्रमोशन का खुला रास्ता
मध्य प्रदेश में डेढ़ साल रुकी कार्यवाहक पदोन्नति की प्रक्रिया फिर होगी शुरू, हाईकोर्ट के आदेश के बाद PHQ ने जारी किए आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 12:41 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. पुलिस विभाग में उच्च पदों पर कार्यवाहक पदोन्नति (ऑफिसिएटिंग प्रमोशन) की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है. पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं. डेढ़ साल पहले इस व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे दोबारा लागू करने का निर्णय लिया गया है.
PHQ ने जारी किए निर्देश
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने विभाग में उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार देने की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है. आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा-72 के अंतर्गत उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार देने की कार्रवाई पहले संचालित की जा रही थी. पिछले साल 17 जून को मोहन यादव कैबिनेट द्वारा पदोन्नति के नए नियमों को मंजूरी दिए जाने और 19 जून 2025 को नियमित पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद इस प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया था. जिसमें तर्क यह दिया गया था कि साल 2005 से 2025 तक के पदोन्नति नियमों को लेकर हाईकोर्ट में विवाद लंबित है.
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगी राहत
स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार ने जारी आदेश में कहा है कि चूंकि "अब जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका क्रमांक 13393/2026 में 23 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसलिए न्यायालय के आदेश के पालन में पुलिस मुख्यालय ने यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है. माना जा रहा है कि इस फैसले से विभाग में लंबे समय से पदोन्नति और जिम्मेदारियों का इंतजार कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी."
साथ ही कई रिक्त पदों पर कार्य व्यवस्था भी सुचारू हो सकेगी. पुलिस मुख्यालय के इस फैसले के बाद अब विभिन्न इकाइयों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है.
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इन 4 स्तरों पर होगी कार्यवाहक पदोन्नति
पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होते ही 4 स्तर पर एक्टिंग प्रमोशन किया जाएगा. जिसमें सिपाही को प्रधान आरक्षक का प्रभार मिलेगा. प्रधान आरक्षक को एएसआई बनाया जाएगा, जबकि एएसआई को एसआई को प्रभार मिलेगा. एसआई को निरीक्षक पद पर कार्यवाह का प्रभार मिलेगा.