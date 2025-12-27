ETV Bharat / state

PMT 2011 एग्जाम फर्जीवाड़ा: 12 आरोपियों को CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा

इंदौर की जिला कोर्ट में मौजूद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के द्वारा शनिवार को 12 आरोपियों को 5-5 साल की सजा के साथ ही एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. मामला पीएमटी भर्ती परीक्षा से संबंधित है और व्यापम से जुड़ा है. 2011 में पीएमटी को लेकर परीक्षा आयोजित हुई थी.

इंदौर: सीबीआई कोर्ट ने पीएमटी 2011 के एग्जाम में फर्जी तरीके से बैठने वाले आरोपियों को 5-5 साल की सजा के साथ ही अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है. मामला व्यापम से जुड़ा है. इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने 12 आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है तो वहीं एक के नाबालिग होने के चलते अर्थदंड की राशि जमा कर छोड़ दिया गया.

संयोगितागंज पुलिस ने दर्ज किया था प्रकरण

इस मामले में एसडीएम के द्वारा जब जांच पड़ताल की गई तो सतेंद्र नामक व्यक्ति, आशीष के नाम पर वहां परीक्षा दे रहा था लेकिन परीक्षा के दौरान हस्ताक्षर के मिलान नहीं हुए उसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई हुई. कार्रवाई के दौरान कई और सेंटर पर इस तरह के मामले सामने आए. उसके बाद संयोगितागंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद सीबीआई के द्वारा जांच पड़ताल की गई.

सीबीआई ने की मामले की जांच

सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की. जांच के बाद पाया कि पीएमटी के एग्जाम में तकरीबन 13 अन्य आरोपी भी मिडिलमैन के रूप में एग्जाम देने पहुंचे थे. इन सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया. उसके बाद लगातार सीबीआई ने जांच कर पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष रखा. कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुना और तकरीबन 13 आरोपियों को चिन्हित किया. जिनमें से एक नाबालिग होने के चलते 2022 में कोर्ट के द्वारा उस पर 10000 का अर्थ दंड कर उसे रिहा कर दिया गया. अन्य 12 आरोपियों को 5-5 साल की सजा के साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया गया.

मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं आरोपी

इंदौर की सीबीआई कोर्ट के समक्ष अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी सबीना शर्मा के द्वारा तर्क रखे गए. उन्हीं के तर्कों से सहमत होते हुए सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है. सजा पाने वालों में 4 आरोपी मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों के रहने वाले हैं जबकि अन्य 8 आरोपी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं.