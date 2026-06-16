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मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों की नौकरी पक्की, मेडल जीतते ही बनेंगे SI, मोहन सरकार की सौगात

मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों की नौकरी पक्की ( ETV Bharat )