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कच्चे माल की कमी से जूझ रहा दवा उद्योग, चीन ने बढ़ाए दाम, भारत सरकार ने माफ किया कस्टम शुल्क

इस कारण भारतीय दवा बाजार को साढ़े 700 मिलियन डॉलर के नुकसान की स्थिति में ला दिया है. फिलहाल भारतीय दवा उद्योग को कच्चे माल की कमी से जूझना पड़ रहा है, वही शिपिंग लागत बढ़ने से सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण दवाइयां का निर्यात और उत्पादन में कमी आई है."

बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष जेपी मूलचंदानी बताते हैं कि "अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के चलते बीते करीब 2 महीने से भारतीय दवा उद्योग को कच्चे माल की कमी से जूझना पड़ रहा है. दवाइयों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉ मटेरियल को लेकर भारतीय दवा बाजार चीन जैसे देश पर निर्भर है.

इंदौर: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण भारतीय दवा बाजार मंदी की चपेट में है. युद्ध के दौरान चीन द्वारा दवाई बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की कीमत 40 से 100 प्रतिशत तक बढ़ा दी है. जिसके कारण दवाइयां के दाम बढ़ाने के आसार हैं वहीं आपूर्ति भी प्रभावित होने की आशंका है.

चीन ने कच्चे माल की कीमत 40 से 100 प्रतिशत तक बढ़ाई (ETV Bharat)

'1000 से ज्यादा दवाओं के दामों में वृद्धि'

जेपी मूलचंदानी बताते हैं कि "चीन द्वारा कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से दवाइयां का ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन लागत बढ़ चुकी है. यही वजह है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनएलईएम) की सूची में शामिल 1000 से ज्यादा दवाओं के दामों में वृद्धि को मंजूरी दी है. यह वृद्धि 0.6% तक की जा सकेगी. इस घोषणा के बाद देश में 667 प्रकार की दवाइयां महंगी हो गई हैं. इनमें मुख्य रूप से पेन किलर, एंटीबायोटिक, बुखार की दवाई, ह्रदय रोग, डायबिटीज जैसी कई दवाइयां शामिल हैं."

क्या है दवाई बनाने का रॉ मटेरियल

दवाई बनाने में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट केमिकल जैसे कच्चे कंपाउंड होते हैं, जो दवाई बनाने की प्रक्रिया में एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच में तैयार होते हैं. ये कंपाउंड दवाई को अंतिम रूप देने में मदद करते हैं. दिन में सामान्य रूप से एसीटोन जो सॉल्वेंट के रूप में उपयोग होता है. इसी प्रकार यौगिकों के संश्लेषण के लिए बेंजाइल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड के अलावा डाइथाइल इथर, एसिटिक एसिड या एथेनॉल प्रमुख इंटरमीडिएट हैं.

इसके अलावा हेटेरोसाइक्लिक इंटरमीडिएट जिम नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर वाले रिंग्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक दवाओं को बनाने में उपयोग किए जाते हैं. इसी प्रकार संबंधित तत्व में दवाई का अवशोषण करने के लिए फ्लोरीन युक्त इंटरमीडिएट का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड इंटरमीडिएट का उपयोग एंटी वायरस और एंटी कैंसर दवाओं में होता है. इसके अलावा बाइंडिंग एजेंट, जिनका उपयोग दवा के पाउडर को गोली का रूप देने के लिए किया जाता है.

'दो महीने का स्टॉक बचा'

बेसिक ड्रग डीलर एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष जेपी मूलचंदानी के मुताबिक "मध्य प्रदेश में दवाइयां को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल की कमी के चलते अब ड्रग डीलरों के पास दवाइयां का 2 महीने का ही स्टॉक है. ऐसी स्थिति में दवाइयां के और महंगे होने के आसार हैं. दवाई बनाने के लिए कच्चे माल पर चीन की निर्भरता के कारण फार्मा कंपनियों को रॉ मटेरियल दुगने दाम में खरीदना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में दवाइयां के दाम कुछ महीने में और बढ़ाए जा सकते हैं."

'भारत सरकार ने माफ किया कस्टम शुल्क'

इंदौर दवा बाजार एसोसिएशन के सचिव निर्मल जैन बताते हैं "भारत सरकार ने फार्मा सेक्टर को नुकसान से बचाने के लिए हाल ही में दवाई बनाने के लिए उपयोग होने वाले 40 प्रकार के महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल पर 8.25% सीमा शुल्क को पूरी तरह माफ किया है. इस इस छूट की अवधि 2 अप्रैल से 30 जून 2026 तक रहेगी.