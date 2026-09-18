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मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल अब सिर्फ कैश में मिलेगा! पेट्रोल पंप जाने से पहले जाना होगा एटीएम

भोपाल : अगर आप पेट्रोल-डीजल भराने के लिए पंप की ओर जा रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर पढ़ लें. मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए अब आपको कैश लेकर जाना पड़ सकता है. मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य के 4 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों के लिए ये निर्णय लिया है. ऐसे में केवल यूपीआई के भरोसे रहना आपको मुश्किल में डाल सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है.

2 हजार से ज्यादा के पेट्रोल-डीजल की कैश पेमेंट

दरअसल, हाल ही में सरकार द्वारा 2 हजार रु से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर ट्रांजेक्शन फीस लागू करने की बात कही है. पेट्रोलियम डीलर्स इसी बात का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि पेट्रोल पंप पर ज्यादातर ग्राहक 2 हजार रु से ज्यादा का पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं, ऐसे में यूपीआई पेमेंट से ही ज्यादातर पेमेंट होती हैं. और इसपर अतिरिक्त चार्ज लगने से उन्हें भी प्रति ट्रांजेक्शन नुकसान होगा. ऐसे में उन्होंने 2 हजार रु के ऊपर के ईंधन पर केवल कैश स्वीकार करने की बात कही है.

मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर से नई व्यवस्था

मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि आगामी 15 अक्टूबर से वे मध्य प्रदेश के 4 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर 2 हजार रु से ऊपर की पेमेंट पर यूपीआई लेने देन नहीं करेंगे. ऐसे में ग्राहकों को 2 हजार से ऊपर के ईंधन पर कैश ही देना होगा. कई पेट्रोल पंप संचालकों का ये भी कहना है कि वे पहले से ही क्रेडिट कार्डों पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR से परेशान हैं. वहीं, अब UPI पर पर भी MDR लगा तो पेट्रोल पंप संचालकों का घाटा बढ़ जाएगा.

मध्य प्रदेश के 4700 पेट्रोल पंपों पर दिखेगा असर