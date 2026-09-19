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मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से चलेगा सिर्फ कैश और कार्ड! पेट्रोल पंप एसोसिएशन का नया रुल

मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तय किया है कि 2,000 से ज्यादा की खरीद का भुगतान यूपीआई से स्वीकार नहीं किया जाएगा.

MP Petrol Pump Association
यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर का हो रहा विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 6:24 PM IST

4 Min Read
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भोपाल/जबलपुर: मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल खरीदने वालों के लिए यूपीआई पेमेंट को लेकर नया नियम देखने को मिल सकता है. दरअसल मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तय किया है कि 2,000 से ज्यादा की खरीद का भुगतान यूपीआई से स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके लिए ग्राहकों को कैश, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. एसोसिएशन ने इसका कारण 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपये से ज्यादा यूपीआई करने पर लागू होने वाले नए एमडीआर चार्ज को बताया है.

पेट्रोल पंपो को 17 से 18 हजार के नुकसान का अनुमान

MP पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया "भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर औसतन रोज करीब 100 ऐसे यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनकी राशि 2,000 रुपये से अधिक होती है. ऐसे हर ट्रांजेक्शन पर 5 रुपये और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जुड़ने से कुल खर्च करीब 5.90 बैठेगा. इस हिसाब से एक पंप पर रोज करीब 590 रुपये और महीने में लगभग 17,700 रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. यह रकम एक पेट्रोल पंप के औसत मासिक प्राफिट का करीब 20 प्रतिशत है."

डीलर्स बोले- पेट्रोल पंप का मार्जिन पहले ही कम

अजय सिंह का कहना है कि पेट्रोल पंप कारोबार दूसरे व्यवसायों से अलग है. पेट्रोल और डीजल पर डीलर का मार्जिन कंपनियों की ओर से तय होता है और यह पहले से ही सीमित है. ऐसे में यूपीआई पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क डीलरों के लिए सीधे अतिरिक्त आर्थिक बोझ में बदल जाएगा. एसोसिएशन ने साफ किया है कि 2000 रुपये तक का यूपीआई भुगतान पहले की तरह लिया जाएगा. लेकिन 2000 हजार से ज्यादा के भुगतान के लिए ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे. एसोसिएशन का कहना है कि कार्ड भुगतान पर एमडीआर की छूट है, इसलिए इसे लेकर उन्हें आपत्ति नहीं है.

ऑयल कंपनियों से भी शुल्क वहन करने की मांग

बता दें कि पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार और ऑयल कंपनियों से इस शुल्क को लेकर राहत की मांग की है. एसोसिएशन ने ऑयल कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि यदि एमडीआर का खर्च कंपनियां खुद वहन करती हैं, तो पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई आपत्ति नहीं होगी.

इंदौर में भी 23 सितंबर को व्यापारियों का विरोध

यूपीआई पर एमडीआर के विरोध में इंदौर के 100 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने 23 सितंबर को 2000 से ज्यादा का यूपीआई भुगतान नहीं लेने का फैसला किया है. व्यापारियों ने विरोध स्वरूप यूपीआई स्कैनर और साउंड बाक्स पर काला कपड़ा चढ़ाने तथा दुकानों पर विरोध के पोस्टर लगाने की तैयारी की है.

भोपाल के व्यापारियों ने वित्त मंत्री को सौंपा ज्ञापन

इधर भोपाल के व्यापारियों ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन देकर यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग की है. व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही केंद्र, राज्य और नगर निगम स्तर पर कई तरह के शुल्क और करों का बोझ है. ऑनलाइन कारोबार की वजह से रिटेल व्यापार पहले ही दबाव में है, ऐसे में डिजिटल भुगतान पर नया शुल्क व्यापारियों की परेशानी बढ़ाएगा. व्यापारियों ने वित्त मंत्री से इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक पहुंचाने और शुल्क वापस कराने में सहयोग की मांग की है.

जबलपुर में यूपीआई पर टैक्स का विरोध

जबलपुर देश के दूसरे हिस्सों की तरह जबलपुर में भी यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले सर्विस टैक्स का विरोध शुरू हो गया है. जबलपुर भी 23 तारीख में जो यूपीआई डे के कार्यक्रम का समर्थन करेगा और सरकार से मांग करेगा कि सरकार इस टैक्स को वापस ले.

जबलपुर के पेट्रोलियम संगठन के सेक्रेटरी असगर अली ने बताया "अभी इस मामले में कई बातें स्पष्ट नहीं हैं. यदि दशमलव चार प्रतिशत के दर से टैक्स लगाया जाता है तो पेट्रोल डीजल के दामों पर काफी असर पड़ेगा. हम ग्राहक से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते लेकिन हमें अपनी जेब से टैक्स जमा करना होगा. ऐसी स्थिति में अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि हम ₹2000 से ज्यादा का पेट्रोल और डीजल डालेंगे ही नहीं. 1999 के फिगर पर काम किया जाएगा ताकि कोई टैक्स की लायबिलिटी ना बने."

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