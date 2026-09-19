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मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से चलेगा सिर्फ कैश और कार्ड! पेट्रोल पंप एसोसिएशन का नया रुल

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर का हो रहा विरोध ( ETV Bharat )

भोपाल/जबलपुर: मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल खरीदने वालों के लिए यूपीआई पेमेंट को लेकर नया नियम देखने को मिल सकता है. दरअसल मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तय किया है कि 2,000 से ज्यादा की खरीद का भुगतान यूपीआई से स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके लिए ग्राहकों को कैश, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. एसोसिएशन ने इसका कारण 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपये से ज्यादा यूपीआई करने पर लागू होने वाले नए एमडीआर चार्ज को बताया है. पेट्रोल पंपो को 17 से 18 हजार के नुकसान का अनुमान MP पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया "भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर औसतन रोज करीब 100 ऐसे यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनकी राशि 2,000 रुपये से अधिक होती है. ऐसे हर ट्रांजेक्शन पर 5 रुपये और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जुड़ने से कुल खर्च करीब 5.90 बैठेगा. इस हिसाब से एक पंप पर रोज करीब 590 रुपये और महीने में लगभग 17,700 रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. यह रकम एक पेट्रोल पंप के औसत मासिक प्राफिट का करीब 20 प्रतिशत है." डीलर्स बोले- पेट्रोल पंप का मार्जिन पहले ही कम अजय सिंह का कहना है कि पेट्रोल पंप कारोबार दूसरे व्यवसायों से अलग है. पेट्रोल और डीजल पर डीलर का मार्जिन कंपनियों की ओर से तय होता है और यह पहले से ही सीमित है. ऐसे में यूपीआई पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क डीलरों के लिए सीधे अतिरिक्त आर्थिक बोझ में बदल जाएगा. एसोसिएशन ने साफ किया है कि 2000 रुपये तक का यूपीआई भुगतान पहले की तरह लिया जाएगा. लेकिन 2000 हजार से ज्यादा के भुगतान के लिए ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे. एसोसिएशन का कहना है कि कार्ड भुगतान पर एमडीआर की छूट है, इसलिए इसे लेकर उन्हें आपत्ति नहीं है. ऑयल कंपनियों से भी शुल्क वहन करने की मांग बता दें कि पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार और ऑयल कंपनियों से इस शुल्क को लेकर राहत की मांग की है. एसोसिएशन ने ऑयल कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि यदि एमडीआर का खर्च कंपनियां खुद वहन करती हैं, तो पेट्रोल पंप डीलर्स को कोई आपत्ति नहीं होगी.