1996 में तीन सौ रु रिश्वत लेने के थे आरोप, तीन दशक तक चला केस, पटवारी को अब हाईकोर्ट से राहत
सागर जिले के खुरई क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी पर 1996 में लगे थे रिश्वत लेने के आरोप, सबूत व बयानों में असंगतियां के चलते दोषमुक्त करार. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 12:22 PM IST
जबलपुर : तीन सौ रुपए रिश्वत लेने के मामले में पटवारी को तीन दशक तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट जस्टिस संजय एस. कलगांवकर की एकलपीठ ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किए जाने के आदेश को उचित करार दिया है.
क्या है 300 रु की रिश्वत का मामला?
दरअसल, सागर जिले के खुरई क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी मुन्ना लाल को 17 अक्टूबर 1996 को डुप्लीकेट भू-अधिकार व ऋण पुस्तिका जारी करने के एवज में तीन सौ की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था. लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था. न्यायालय ने आरोपी को दिसम्बर 1997 में दोषमुक्त करार दिया था. लेकिन न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सरकार की ओर से साल 1998 में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी.
शिकायकर्ता के बयानों में विरोधाभास
एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतकर्ता वीर सिंह पर 325 और ब्याज की सरकारी बकाया राशि थी. गवाहों और दस्तावेजों से यह संभावना सामने आई कि बरामद 300 रु सरकारी बकाया की अदायगी से संबंधित हो सकते थे. शिकायतकर्ता वीर सिंह के बयान में कई महत्वपूर्ण असंगतियां पाई गईं. अलग-अलग मौकों पर कथित रिश्वत की मांग 450 और 500 रु बताई गई. किन लोगों के मौजूदगी में रिश्वत की मांग की गई, इस संबंध में भी अलग-अलग बयान दिए गए.
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ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा यथावत, पटवारी दोषमुक्त
एकलपीठ ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ रिश्वत की रकम की बरामदगी और फिनोफ्थलीन परीक्षण से रिश्वत मांगने और अवैध रूप से स्वीकार करने का अपराध सिद्ध नहीं होता. अभियोजन को विश्वसनीय रूप से साबित करना आवश्यक था कि रकम अवैध के रूप से मांगी और स्वीकार की गई थी. रिश्वत मांग की मूल रिकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट में सत्यापित नहीं की गई. आरोपी की आवाज की पहचान नहीं कराई गई और रिकॉर्डिंग की पूर्णता व शुद्धता का पर्याप्त प्रमाण भी नहीं दिया गया. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष उचित और साक्ष्य पर आधारित है, तो बरी किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ सरकार की अपील को निरस्त कर दिया और पटवापरी को दोषमुक्त करार दिया.