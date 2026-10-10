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दिवंगत सुदिव्य के परिजनों से मिले पप्पू यादव, फिर केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा- हिटलर से बड़े तानाशाह नरेंद्र मोदी

दिवंगत सुदिव्य के परिजनों से मिले पप्पू यादव ( Etv Bharat )

गिरिडीहः सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है. पप्पू यादव ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चुनाव आयोग को लेकर काफी तीखी टिप्पणी की है. दरअसल शनिवार को पप्पू यादव गिरिडीह पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान वह भावुक हो गए.

सुदिव्य कुमार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकताः सांसद पप्पू यादव

पप्पू यादव ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू उनके लिए छोटे भाई की तरह थे. उनके निधन से उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा दुख पहुंचा है. पप्पू यादव ने कहा कि सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह की जनता के लिए काफी काम किया था. जनता के साथ उनका जुड़ाव और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. इसके बाद पत्रकारों से बात की.

सांसद पप्पू यादव का बयान (Etv Bharat)

बच्चियों और युवाओं के साथ मारपीट की गईः पप्पू यादव

पप्पू यादव ने दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर केंद्र सरकार तथा RSS पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान देश की बच्चियों और युवाओं के साथ मारपीट की गई. उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, उसका जवाब देना होगा. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान मारपीट को लेकर लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने उन्हें हिटलर से भी ऊपर बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है.

13 करोड़ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गयाः सांसद

उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि करीब 13 करोड़ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है. इसके अलावा उन्होंने देश में 1.65 लाख स्कूल बंद होने और पेपर लीक की घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा. इन दावों के समर्थन में उनके संबोधन के दौरान कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया.