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ना घर में होगा आराम ना ससुराल में कटेगी मौज, सचिव के ट्रांसफर को लेकर आया सरकारी फरमान

मध्य प्रदेश में तबादला नीति लागू होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर जारी की नियमावली.

GRAM PANCHAYAT SECRETARY TRANSFER POLICY
ग्राम पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नियमावली जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश सरकार की तबादला नीति लागू होने के बाद 1 जून से 15 जून तक अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का एक ऐसा आदेश आया है, जिसमें ग्राम पंचायत सचिवों के ट्रांसफर के लिए जो शर्त रखी गई हैं वह चर्चा का विषय बनी हुई है.

खुद के गांव और ससुराल में नहीं होगी सचिव की पोस्टिंग

मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तबादला नीति लागू होने के बाद ग्राम पंचायत के सचिवों के ट्रांसफर को लेकर जो आदेश जारी किए हैं, उसमें साफ कहा गया है कि ग्राम पंचायत सचिवों के ट्रांसफर जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद जिला पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर से होंगे. इसमें किसी भी सचिव को उनके गृह ग्राम या ससुराल में पोस्टिंग नहीं की जाएगी.

इसके साथ ही जिस पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति है, वहां पर अगर उसका कोई रिश्तेदार सरपंच या उप सरपंच के रूप में निर्वाचित हो गया हो तो वहां से भी सचिव को हटाकर दूसरी जगह नियुक्त किया जाएगा. इसके अलावा यदि किसी सचिव को एक ही पंचायत में 10 साल या उससे ज्यादा हो गया है तो उनका भी स्थानांतरण किया जाए.

MADHYA PRADESH TRANSFER POLICY
सचिव के ट्रांसफर को लेकर आया सरकारी फरमान (MP PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT)

'निष्पक्षता पर उठते हैं सवाल इसलिए लिया गया निर्णय'

जनपद पंचायत में पंचायत इंस्पेक्टर रह चुके रेखनलाल राय ने बताया, "ग्राम पंचायत स्तर पर जिस भी सचिव की नियुक्ति होती है अगर वह गृह ग्राम के हों या फिर उनकी ससुराल में नियुक्ति हो तो निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं क्योंकि सारे काम पंचायत स्तर से ही संचालित किए जाते हैं. इसलिए प्रशासन पारदर्शिता रखने के लिए इस तरह के के नियम लाता है ताकि कर्मचारी के काम भी प्रभावित न हों और उनकी निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े ना लगे.

इसके साथ ही अगर परिवार में कोई भी सरपंच या उप सरपंच निर्वाचित हो जाता है तो ऐसे में पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत के कामों को प्रभावित करने की आशंका होती है. पहले ग्राम पंचायत स्तर पर गृह ग्राम में ही ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति हो जाती थी लेकिन शासन ने अब नियम कड़े कर दिए हैं."

GRAM PANCHAYAT SACHIV TRANSFER
सचिवों के तबादले को लेकर जारी की नियमावली (ETV Bharat)

सचिव या जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार नहीं कर सकते सामान की सप्लाई

ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता रखने के लिए पंचायत में सरपंच या सचिव के परिवार के सदस्यों द्वारा सामान की आपूर्ति करना या ठेकेदारी करना नियमों के विरुद्ध है. कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी अपने पद का लाभ उठाकर सीधे या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से पंचायत को सामान नहीं बेच सकता और न ही पंचायत के ठेके ले सकता है.

क्या होता है ग्राम पंचायत सचिव का काम

ग्राम पंचायत सचिव सरकार द्वारा नियुक्त ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन के साथ पंचायत के फंड, बजट, और विकास कार्यों के लिए आने वाले सरकारी धन का लेखा जोखा रखने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड वितरण को गांव स्तर पर लागू कर सरकारी नीतियों और दिशा-निर्देशों की जानकारी ग्रामवासियों को देकर उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है.

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