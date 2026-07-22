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मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के नियम सरल, सरकार ने विधेयक में किया बड़ा संशोधन

एमपी में नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए नियम हुए सरल ( ETV Bharat )