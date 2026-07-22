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मध्य प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के नियम सरल, सरकार ने विधेयक में किया बड़ा संशोधन

मध्य प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 पारित, मंत्री बोले 31 जुलाई तक एडमिशन और समय पर होगी परीक्षा.

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एमपी में नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए नियम हुए सरल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलना अब और आसान हो गया है. प्रदेश में नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने भूमि की उपलब्धता कम कर दी है. अब निजी विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए सिर्फ 10 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी. नए विश्वविद्यालय के संचालन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा से निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है. संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से विश्वविद्यालय की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि प्रदेश में नए विश्वविद्यालय खुल सकेंगे.

निजी विश्वविद्यालय के लिए क्या किया गया संशोधन

मध्य प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय के लिए संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है. संशोधन विधेयक में अब प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए कम से कम 10 हेक्टेयर भूमि की ही आवश्यकता होगी. इसके अलावा 2500 वर्ग मीटर पर निर्मित क्षेत्र और 5 करोड़ रुपए की राशि निजी विश्वविद्यालय संचालक को डिपॉजिट करनी होगी.

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एमपी में नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए नियम हुए सरल (ETV Bharat)

पूर्व में 20 हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता की आवश्यकता निजी विश्वविद्यालय के लिए होती थी. संशोधन विधेयक पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि "निजी विश्वविद्यालय के लिए डिफॉल्ट की स्थिति में उनके द्वारा डिपॉजिट राशि से छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी. निजी विश्वविद्यालय से संबंधित मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक में नियम बनाने की शक्तियां पहले से प्राप्त हैं."

नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए नियम हुए सरल

मंत्री ने कहा कि यदि कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है तो जरूरी संसाधन के मामले में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है. संशोधन विधेयक में इस तरह की कोई छूट विश्वविद्यालय को नहीं दी गई है. संशोधन विधेयक के जरिए विश्वविद्यालय में गुणवत्ता को कम करने वाला कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है बल्कि प्रदेश में नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए नियमों को सरल किया गया है.

भरे जाएंगे विश्वविद्यालय की खाली पदों को

विधानसभा में मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि "प्रदेश के विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है. जहां पद भरने में अभी समय है वहां प्रतिनियुक्ति पर प्रोफेसर को भेजा जा रहा है." मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में कॉलेजों में 31 जुलाई तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. सत्र समय पर शुरू हो और परीक्षा भी समय पर पूरी हो इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है.

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इसके अलावा प्रदेश में डिजिटल वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि समय पर रिजल्ट घोषित किया जा सके. मध्य प्रदेश के एक भी विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. जहां-जहां भी गड़बड़ी होती थी उसे सरकार ने ठीक करने का काम किया है. सरकार ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. शिक्षकों और प्रोफेसरों को समय पर कॉलेज पहुंचने के लिए सार्थक अप के जरिए अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की है.

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