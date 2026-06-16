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मध्य प्रदेश में रात में होंगे कर्मचारियों के तबादले, मोहन यादव कैबिनेट ने बढ़ाई मोहलत

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. राज्य सरकार ने प्रदेश में तबादलों की समय सीमा में 24 घंटों की और मोहलत दी है. इसके चलते प्रदेश में रात 12 बजे तक तबादले किए जा सकेंगे. 20 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में 15 जून तक के लिए तबादलों से रोक हटाई गई थी. उधर कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निजी हाथों में सौंपे जाने का भी निर्णय किया गया.

हॉस्पिटल को निजी हाथों में सौंपने की शुरूआत

मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने दी. उन्होंने बताया कि "तबादलों की निर्धारित समय सीमा में कई बड़े विभागों की तबादला सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका. इसके चलते तबादलों की समय सीमा को 24 घंटे के लिए और बढ़ाया गया है. रात 12 बजे तक विभागों को तबादला सूची पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया.

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निजी केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा. इस स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए टेंडर पर संस्थाओं का सिलेक्शन किया जाएगा. इसके बाद संस्थाएं ही इन केन्द्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था संचालित करेगी.