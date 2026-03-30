ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिकॉल, शेष पर हाईकोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से जुड़े आदेश में किया संशोधन. दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने वापस बुलवाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 4:45 PM IST
जबलपुर: अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेज दिया था. लेकिन अब उनमें से दो याचिकाओं को वापस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए रिकॉल किया है.
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था. सत्ता में आने पर कमलनाथ सरकार ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 28% कर दिया. सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इस आरक्षम को चुनौती देते हुए एक-एक करके लगभग 103 याचिकाएं लगाई गईं थी.
ओबीसी को 28% आरक्षण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
याचिकाओं में ओबीसी को 28% आरक्षण को चुनौती देते हुए कहा गया कि इंदिरा साहनी केस के अनुसार आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकता है. और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग को 28% आरक्षण दिया जाता है तो यह 50% से ज्यादा होता है. इसी को आधार बनाकर बहुत से लोग कोर्ट पहुंचे.
शुरुआत में इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई लेकिन सरकार खुद इस मामले से जुड़ी 54 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोबारा इसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया. इनमें से 52 याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए भेज दी गईं.
रिव्यू याचिका पर सुनवाई के बाद 54 याचिकाओं में से दो को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए किया रिकॉल
OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रिव्यू याचिका (MA/529/2026) लगाई गई थी. रिव्यू याचिका पर सुनवाई के बाद इन 54 याचिकाओं में से दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने वापस सुनवाई के लिए रिकॉल किया है.
जिन दो SLP पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है वह इस प्रकार हैं.
- दीपक कुमार पटेल बनाम मध्य प्रदेश शासन
- हरिशंकर बरोदिया बनाम मध्य प्रदेश शासन
इनकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी.
87-13 फार्मूले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी चर्चा
अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में सरकार की ओर से 87-13 का फार्मूला दिया गया था. इसमें 100 पदों पर भर्ती के लिए पहले 87 पदों पर पुराने आरक्षण नियम के अनुसार भर्ती की जाती थी और 13 फीसदी लोगों की सशर्त भर्ती की जाती थी कि यदि फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की विपरीत आता है तो उन्हें नौकरी छोड़नी होगी. अब इस मामले पर सुनवाई करने के बाद फैसला होगा.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विशेष बेंच बनाकर करे सुनवाई
19 फरवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष बेंच गठित कर तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जाए. ये निर्देश संशोधित आदेश में यथावत रखा गया है.
2 अप्रैल को अगली सुनवाई
OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और वरुण ठाकुर ने पक्ष रखा. अब इन सभी मामलों की अगली सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में 2 अप्रैल 2026 को होगी.