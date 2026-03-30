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ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ी दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिकॉल, शेष पर हाईकोर्ट में सुनवाई

जबलपुर: अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेज दिया था. लेकिन अब उनमें से दो याचिकाओं को वापस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए रिकॉल किया है.

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था. सत्ता में आने पर कमलनाथ सरकार ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 28% कर दिया. सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इस आरक्षम को चुनौती देते हुए एक-एक करके लगभग 103 याचिकाएं लगाई गईं थी.

ओबीसी को 28% आरक्षण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती

याचिकाओं में ओबीसी को 28% आरक्षण को चुनौती देते हुए कहा गया कि इंदिरा साहनी केस के अनुसार आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकता है. और यदि अन्य पिछड़ा वर्ग को 28% आरक्षण दिया जाता है तो यह 50% से ज्यादा होता है. इसी को आधार बनाकर बहुत से लोग कोर्ट पहुंचे.

शुरुआत में इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई लेकिन सरकार खुद इस मामले से जुड़ी 54 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोबारा इसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया. इनमें से 52 याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई के लिए भेज दी गईं.

रिव्यू याचिका पर सुनवाई के बाद 54 याचिकाओं में से दो को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए किया रिकॉल

OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रिव्यू याचिका (MA/529/2026) लगाई गई थी. रिव्यू याचिका पर सुनवाई के बाद इन 54 याचिकाओं में से दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने वापस सुनवाई के लिए रिकॉल किया है.

जिन दो SLP पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है वह इस प्रकार हैं.