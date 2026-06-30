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सिस्टम की कमियों के खिलाफ NSUI का हल्लाबोल, भोपाल के 21 चौराहों पर श्रद्धांजलि सभा

एनएसयूआई ने सरकार से नेशनल मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क बनाने की लगाई गुहार. नीट पेपर लीक में 21 छात्रों की आत्महत्या को लेकर जताई नाराजगी.

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सिस्टम की कमियों के खिलाफ NSUI का हल्लाबोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:39 PM IST

4 Min Read
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​भोपाल: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान की विस्तृत जानकारी दी और वर्किंग ग्रुप की घोषणा की. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के छात्रों की पीड़ा, उनके मन की बात को सामने लाना और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद करना है.

'​9 अगस्त को रचा जाएगा नया इतिहास'

​नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "9 अगस्त इस देश के इतिहास में एक ऐसा दिन होगा जो पूरी तरह से देश के छात्रों के नाम रहेगा. छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी युवाओं और परीक्षार्थियों के मन की पीड़ा को देश के सामने रखने का प्रयास कर रही है.

किसी भी देश का इतिहास बदलने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और यह गूंज देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी. यह छात्रों की आवाज और उनके कदम दिल्ली की ओर बढ़कर देश के एक नए भविष्य का निर्माण करेंगे."

भोपाल के 21 चौराहों पर श्रद्धांजलि सभा (ETV Bharat)

'​भाजपा ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया'

​केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए उमंग सिंघार ने कहा, "नीट परीक्षा में इतनी गड़बड़ी और पेपर लीक के पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद आज तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ." भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि "देश के अंदर अब यह सामान्य बात हो गई है कि कोई कितना भी बड़ा घोटाला करे, वह पद पर बना रहता है. भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सिस्टम बना लिया है, जहां भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार मान लिया गया है." उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको एक साथ खड़े होना होगा.

​नेशनल मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क की मांग

​एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी ने छात्रों की गंभीर मानसिक स्थिति और आत्महत्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि "छात्रों की तरफ से एक ओपन लेटर लिखकर सरकार से नेशनल मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क बनाने की गुहार लगाई गई है. नीट परीक्षा की गड़बड़ियों और लगातार होते पेपर लीक के कारण देश के 21 छात्रों ने आत्महत्या की है."

अंशुल ने कहा कि हम चाहते हैं कि "यह ऐसी आखिरी पीढ़ी हो जिसे मानसिक तनाव के कारण ऐसा कदम उठाना पड़े. इसके लिए हर सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटरों में प्रॉपर काउंसलिंग व्यवस्था, काउंसलर्स की नियुक्ति और मेंटल हेल्थ सेमिनार अनिवार्य होने चाहिए."

​'यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा की गई हत्या'

​अंशुल त्रिवेदी ने नीट घोटाले के पीड़ितों को याद करते हुए सिस्टम पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि "जिन 21 छात्रों ने पेपर लीक के डिप्रेशन में आकर जान गंवाई, वह आत्महत्या नहीं बल्कि भ्रष्ट तंत्र द्वारा की गई हत्या है. हम इन्हें सुसाइड नहीं बल्कि सिस्टम के शहीद मानते हैं. इन 21 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भोपाल शहर के 21 चौराहों को चिन्हित कर वहां श्रद्धांजलि स्थल बनाए जाएंगे, जहां छात्र, युवा और आम जनता मिलकर एक बड़ा प्रतिरोध मार्च निकालेंगे."

​कॉलेजों में चलेगा कैंपेन

अंशुल त्रिवेदी ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया, "वे बिना किसी आम नागरिक को परेशान किए हर शाम इन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें ताकि यह सोता हुआ तंत्र पीड़ितों को भुला न सके. आत्महत्या नहीं करने को लेकर युवाओं में अवेयरनेस को लेकर कैंपेन के साथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अभियान को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएंगे."

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