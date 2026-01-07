मध्य प्रदेश में पानी के बाद हवा में घुला जहर, भोपाल–इंदौर समेत 8 शहर में सांस लेना दूभर
मध्य प्रदेश में खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI, जहरीली हवा को लेकर एनजीटी सख्त, राज्य सरकार को जवाब तलब कर 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट.
भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल-इंदौर समेत अन्य प्रमुख शहरों में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच भोपाल ने 7 जनवरी 2026 को आदेश जारी किया है, जिसमें इसे गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट करार दिया है. साथ ही राज्य सरकार को जवाबदेही तय करने और ठोस नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में एक उच्चस्तरीय संयुक्त समिति गठित कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई है.
ये शहर नान अटेनमेंट सिटी घोषित
याचिकाकर्ता राशिद नूर खान के आवेदन पर आदेश देते हुए एनजीटी सेंट्रल बेंच में जस्टिस शेव कुमार सिंह ने इस मामले की सुनवाई की है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर और सिंगरौली को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा "नॉन-अटेनमेंट सिटी" घोषित किया गया है. इन शहरों में पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से लगातार ऊपर बने हुए हैं.
एनजीटी ने झीलों के शहर को लेकर की टिप्पणी
एनजीटी के अनुसार भोपाल में पीएम-10 का वार्षिक औसत स्तर 130 से 190 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम-2.5 का स्तर 80 से 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है, जो निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक है. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि कभी "झीलों की नगरी" कहलाने वाला भोपाल अब शीतकाल में घनी धुंध, कम दृश्यता और "बहुत खराब" से गंभीर श्रेणी के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का सामना कर रहा है. कई रातों में यहां का एक्यूआई 300 के पार दर्ज किया गया.
दिल्ली-एनसीआर की तरह एक्शन प्लान की जरूरत
एनजीटी ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति किसी एक कारण से नहीं, बल्कि पराली जलाने, निर्माण और विध्वंस कार्यों से उड़ती धूल, वाहनों का उत्सर्जन, खुले में कचरा जलाना, लैंडफिल में आग, पटाखों का उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव का नतीजा है. एनजीटी ने यह भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और एयर-शेड आधारित नीति की तर्ज पर मध्य प्रदेश में अब तक कोई प्रभावी राज्यस्तरीय तंत्र लागू नहीं किया गया है.
एनजीटी ने 6 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है, जिसमें पर्यावरण, नगरीय विकास, परिवहन विभाग, एमपीपीसीबी, ईपीसीओ और सीपीसीबी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया गया है. इस समिति को 6 सप्ताह में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को होगी.
पराली जलाने से भोपाल की हवा और जहरीली
एनजीटी ने माना कि भोपाल में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है. शहर से लगे रायसेन, सीहोर, विदिशा और होशंगाबाद जिलों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. वर्ष 2025 की शुरुआत में इन जिलों में 31 हजार से अधिक पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं, जो देश में सर्वाधिक मानी जा रही हैं. जुर्माने और जागरूकता अभियानों के बावजूद खेतों से उठने वाला धुआं शहर की ओर बढ़ रहा है, जिससे पीएम-2.5 का स्तर तेजी से बढ़ता है और घनी धुंध की स्थिति बन जाती है.