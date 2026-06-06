ETV Bharat / state

राज्यसभा के दूसरी सीट के लिए निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत पर की तल्ख टिप्पणी, कहा- अगर ऐसा हुआ तो...

रांचीः राज्यसभा चुनाव के बहाने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरा प्रत्याशी की घोषणा नहीं करती है तो हेमंत सोरेन से कमजोर, लाचार और गीदड़भभकी देनेवाला कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा. उन्होंने कहा कि बिहार में सीट नहीं दी गई तो कहते थे कि राजद से बदला लेंगे, मगर आरजेडी के मंत्री अभी भी बने हुए हैं और वे कुछ नहीं कर पाएं. असम में सीट नहीं दिया गया तो कहा था कि हम कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देंगे. इसके बाद खुद चुनाव लड़कर आए और एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस अभी भी सरकार में शामिल है.

एक बार फिर उन्होंने खुद घोषणा की कि हम राज्यसभा की दोनों सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक उम्मीदवार की घोषणा कर कहा-तेरी ऐसी की तैसी, तुम मेरे बैसाखी पर खड़े हो. सांसद में कहा कि यदि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में दूसरा उम्मीदवार नहीं दिया तो मान कर के चलिए की लाचार, बेबस, कमजोर और गीदड़भभकी देने वाले मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है.

सांसद निशिकांत दुबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बंगलादेशी के नाम पर चुनाव नहीं जीतने देंगे-निशिकांत दुबे

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा है कि अब बंगलादेशी मुसलमानों के नाम पर चुनाव नहीं जीतने देंगे. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और बिहार में एसआईआर के दौरान जिसका नाम कटा एक भी आदमी नहीं खड़ा हुआ कि हमारा क्यों नाम काटा गया. उन्होंने जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बांग्लादेशी और पाकिस्तान के सहारे चुनाव जीतना चाहते हो. यही हाल संथाल परगना का है, जहां से मुख्यमंत्री खुद हैं.

1951 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या 45% थी, फिर 2011 की जनगणना के हिसाब से केवल 26% रह गई. वहीं मुसलमान की आबादी 9% थी, जो आज लगभग 24% पर पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में मुसलमान की आबादी चार प्रतिशत बढ़ी है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या ऐसा कारण है जहां विस्थापन और पलायन है वहां 16% आदिवासियों की आबादी कम हुई. वहीं मुसलमानों की आबादी बढ़ गई. इसका जवाब कौन देगा.

उन्होंने कहा कि वह सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन्होंने हमारे जल, जंगल और जमीन पर कब्जा जमा लिया है. आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आदिवासी महिला-बच्चों का बलात्कार करते हैं और उनके साथ जबरदस्ती शादी करते हैं, जगह-जगह जमाई टोला हो गया है. हम बांग्लादेशी को नहीं रहने देंगे. उनको भगाएंगे. चाहे वह जनगणना का मामला हो या फिर एसआईआर का जो भी बांग्लादेशी होगा वह बाहर हो जाएगा और इससे वह चुनाव हारते हैं तो अच्छा ही है.