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देवघर में सेवा शिविर के उद्घाटन के दौरान सीएम हेमंत पर सांसद निशिकांत का तीखा प्रहार, कहा-मुझपर 52 मुकदमे दर्ज हुए, पर जेल कौन गया?

देवघर में श्रद्धालुओं के लिए सेवा शिविर का उद्घाटन करते सांसद निशिकांत दुबे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:झारखंड में राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अपने-अपने सेवा शिविर संचालित कर रहे हैं. इसी क्रम में देवघर पहुंचे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांवरिया पथ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया.

शिविर का शुभारंभ सांसद ने अपनी पत्नी अनुकांत दुबे के साथ किया. उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी, सचिन रवानी, महामंत्री अभयनंद झा सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

सांसद निशिकांत दुबे का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस सेवा शिविर की शुरुआत हो सकी है. उन्होंने बताया कि शिविर में वीआईपी से लेकर आम श्रद्धालुओं तक के लिए ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. उनके अनुसार राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव सेवा है और भाजपा परिवार इसी भावना के साथ श्रद्धालुओं की सेवा करेगा.

सांसद ने कहा कि यह सेवा शिविर पहली बार उनके नेतृत्व में शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन का भी सहयोग मिला है. उन्होंने घोषणा की है कि 13 अगस्त के बाद वह स्वयं भी शिविर में रहकर श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे.

राजनीतिक मंच बना सेवा शिविर

श्रद्धालुओं की सेवा के संदेश के साथ सांसद ने अपने संबोधन में झारखंड की राजनीति का भी जिक्र किया. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज कराए गए और उनकी पत्नी अनुकांत दुबे पर भी फर्जी मामले दर्ज किए गए.

निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पत्नी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने पहली और आखिरी बार मुख्यमंत्री से बात की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर हो गई है और यह अंतिम फैसला है. जिस पर सांसद ने भी जवाब देते हुए कहा था कि यह भी उनका अंतिम फोन होगा.