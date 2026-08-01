देवघर में सेवा शिविर के उद्घाटन के दौरान सीएम हेमंत पर सांसद निशिकांत का तीखा प्रहार, कहा-मुझपर 52 मुकदमे दर्ज हुए, पर जेल कौन गया?
सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं के लिए सेवा शिविर की शुरुआत की है.
Published : August 1, 2026 at 3:49 PM IST
देवघर:झारखंड में राजकीय श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अपने-अपने सेवा शिविर संचालित कर रहे हैं. इसी क्रम में देवघर पहुंचे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांवरिया पथ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया.
शिविर का शुभारंभ सांसद ने अपनी पत्नी अनुकांत दुबे के साथ किया. उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी, सचिन रवानी, महामंत्री अभयनंद झा सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस सेवा शिविर की शुरुआत हो सकी है. उन्होंने बताया कि शिविर में वीआईपी से लेकर आम श्रद्धालुओं तक के लिए ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. उनके अनुसार राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव सेवा है और भाजपा परिवार इसी भावना के साथ श्रद्धालुओं की सेवा करेगा.
सांसद ने कहा कि यह सेवा शिविर पहली बार उनके नेतृत्व में शुरू किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन का भी सहयोग मिला है. उन्होंने घोषणा की है कि 13 अगस्त के बाद वह स्वयं भी शिविर में रहकर श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे.
राजनीतिक मंच बना सेवा शिविर
श्रद्धालुओं की सेवा के संदेश के साथ सांसद ने अपने संबोधन में झारखंड की राजनीति का भी जिक्र किया. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज कराए गए और उनकी पत्नी अनुकांत दुबे पर भी फर्जी मामले दर्ज किए गए.
निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पत्नी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्होंने पहली और आखिरी बार मुख्यमंत्री से बात की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर हो गई है और यह अंतिम फैसला है. जिस पर सांसद ने भी जवाब देते हुए कहा था कि यह भी उनका अंतिम फोन होगा.
सांसद ने कहा कि एफआईआर उनके परिवार पर हुई, लेकिन जेल मुख्यमंत्री को जाना पड़ा, जबकि भगवान बैद्यनाथ की कृपा से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि वह भगवान भोलेनाथ के आदेश से निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं.
सांसद के बयान से फिर गरमाई सियासत
गौरतलब है कि सांसद निशिकांत दुबे अपने बेबाक राजनीतिक बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर उनकी टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था. अब देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दिए गए उनके ताजा बयान भी झारखंड की राजनीतिक हलचल को तेज कर सकते हैं. हालांकि, सांसद के आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से इस कार्यक्रम के संदर्भ में तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
सेवा शिविर बना आकर्षण का केंद्र
भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से शुरू किया गया यह आधुनिक सेवा शिविर कांवरियों के लिए विश्राम, भोजन और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है. हजारों श्रद्धालुओं की क्षमता वाले इस शिविर की भव्य सजावट और व्यवस्थाएं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. धार्मिक सेवा के साथ-साथ यह शिविर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है.
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