श्रावणी मेला की तैयारियों पर सांसद निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल, कहा-7 साल से नहीं हुई श्राइन बोर्ड की बैठक
सांसद निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
Published : July 25, 2026 at 4:21 PM IST
देवघर:श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर जहां राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू लगातार तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर देवघर के सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं. शनिवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे सांसद ने मंदिर प्रबंधन और सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की.
सीएम का देवघर दौरा स्थगित होने पर उठाए सवाल
सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंचकर श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे. श्राइन बोर्ड के सदस्य होने के नाते वह भी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन बाद में सूचना मिली कि मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित हो गया है.
श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सीएम गंभीर नहींः सांसद
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को देवघर और बासुकीनाथ से कोई सरोकार नहीं है. यही वजह है कि पिछले सात वर्षों से श्राइन बोर्ड की बैठक तक नहीं हुई. सांसद ने कहा कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं और समस्याओं के समाधान की दिशा में गंभीर पहल नहीं की गई है.
पीएम फंड का सही उपयोग नहीं करने का आरोप
सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वर्षों से श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन उसका भी सही उपयोग नहीं हो पाया. आज भी कांवरियों को ठहरने और विश्राम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है.
उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम देश की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहां की व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.
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