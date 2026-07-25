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श्रावणी मेला की तैयारियों पर सांसद निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल, कहा-7 साल से नहीं हुई श्राइन बोर्ड की बैठक

देवघर बैद्यनाथ मंदिर परिसर में सांसद निशिकांत दुबे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर जहां राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू लगातार तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर देवघर के सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ धाम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं. शनिवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे सांसद ने मंदिर प्रबंधन और सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की.

सीएम का देवघर दौरा स्थगित होने पर उठाए सवाल

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंचकर श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे. श्राइन बोर्ड के सदस्य होने के नाते वह भी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन बाद में सूचना मिली कि मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित हो गया है.

सांसद निशिकांत दुबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सीएम गंभीर नहींः सांसद

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को देवघर और बासुकीनाथ से कोई सरोकार नहीं है. यही वजह है कि पिछले सात वर्षों से श्राइन बोर्ड की बैठक तक नहीं हुई. सांसद ने कहा कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं और समस्याओं के समाधान की दिशा में गंभीर पहल नहीं की गई है.