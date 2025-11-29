ETV Bharat / state

देवघर में सांसद खेल महोत्सवः सांसद निशिकांत दुबे ने खेल अधिकारियों के साथ की बैठक

देवघर में सांसद खेल महोत्सव को लेकर एमपी निशिकांत दुबे ने खेल अधिकारियों के साथ बैठक की.

MP Nishikant Dubey meeting with sports officials regarding Sansad Khel Mahotsav in Deoghar
देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 29, 2025 at 10:29 PM IST

3 Min Read
देवघर: शनिवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एक निजी समारोह में शामिल होने देवघर पहुंचे. जहां उन्होंने सांसद खेल महोत्सव को लेकर खेल जगत के अधिकारियों के साथ विस्तृत संवाद किया.

इस बैठक में उन्होंने खेल पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए सांसद खेल महोत्सव को सफल बनाने के निर्देश दिए. वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने एसएआर पर भी बयान देते हुए तल्ख टिप्पणी की.

इस बैठक में जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुनील खवाड़े सहित खेल से जुड़े सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे. सुनील खवाड़े ने जानकारी दी कि 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक प्रस्तावित सांसद खेल महोत्सव में पूरे लोकसभा क्षेत्र से लगभग पांच हजार खिलाड़ी शामिल होंगे. जिसमें करीब दो हजार खिलाड़ी सक्रिय होंगे. उन्होंने इस आयोजन को प्रतिभा का बड़ा समूह का अवसर बताया, जो युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है.

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस महोत्सव के सफल संचालन के लिए भारत सरकार सहायता प्रदान करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यह निर्देशित कर चुके हैं कि जिला स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देकर उनकी क्षमता का संवर्धन किया जाए, ताकि उभरते खिलाड़ी बड़े मंच तक पहुंच सकें.

सियासी बहस का केंद्र बने एसआईआर मुद्दे पर भी सांसद ने अपनी बात कही. उन्होंने कहा कि रविवार को संसद की बैठक है और विपक्ष जो भी बयान देगा, उसके बाद वे अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे. सांसद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह विषय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और यदि आयोग आवश्यक समझे, तो उसका निर्णय वैध माना जाएगा.

झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी द्वारा एसआईआर के विरोध में दिए गए वक्तव्य पर निशिकांत दुबे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री महोदय को बुद्धिमत्ता का अभाव है, इसीलिए वे अक्सर सोच के बिना टिप्पणी कर देते हैं. सांसद निशिकांत दुबे के इस तंज में राजनीतिक गरमी और तीखा हमला दोनों ही स्पष्ट झलकते हैं.

देवघर आगमन का उद्देश्य भले निजी कार्यक्रम रहा हो, लेकिन सांसद ने इसे खेल परिषद के अधिकारियों और खिलाड़ियों से संवाद का महत्वपूर्ण अवसर बनाया. उन्होंने जिले के खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए आगामी महोत्सव को अनुशासित और भव्य रूप देने पर जोर दिया.

