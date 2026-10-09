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जसीडीह रेल बाइपास लाइन का उद्घाटन, सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी, देवघर की रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार

जसीडीह रेल बाइपास परियोजना के उद्घाटन पर मौजूद सांसद निशिकांत दुबे, रेलवे की जीएम और डीआरएम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देवघर और संथाल परगना के रेल नेटवर्क के लिए शुक्रवार, 9 अक्टूबर को महत्वपूर्ण पहल हुई है. जसीडीह रेल बाइपास लाइन का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रेल परियोजना को जनता को समर्पित किया. कार्यक्रम में रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पांडेय, आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

जसीडीह रेल बाइपास लाइन के शुरू होने से देवघर लिंक केबिन से कुमड़ाबाद होते हुए रोहिणी की ओर जाने वाली ट्रेनों के परिचालन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. यह परियोजना देवघर को रेल नेटवर्क से और बेहतर तरीके से जोड़ने के साथ जसीडीह जंक्शन पर ट्रेनों के परिचालन के दबाव को कम करने में भी अहम भूमिका निभा सकती है.