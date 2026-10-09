जसीडीह रेल बाइपास लाइन का उद्घाटन, सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी, देवघर की रेल कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार
जसीडीह रेल बाइपास लाइन का उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे, रेलवे की जीएम गीतिका पांडेय, आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम ने किया. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : October 9, 2026 at 3:41 PM IST
देवघर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देवघर और संथाल परगना के रेल नेटवर्क के लिए शुक्रवार, 9 अक्टूबर को महत्वपूर्ण पहल हुई है. जसीडीह रेल बाइपास लाइन का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस रेल परियोजना को जनता को समर्पित किया. कार्यक्रम में रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पांडेय, आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम संग्रह मौर्य समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
जसीडीह रेल बाइपास लाइन के शुरू होने से देवघर लिंक केबिन से कुमड़ाबाद होते हुए रोहिणी की ओर जाने वाली ट्रेनों के परिचालन में सुविधा मिलने की उम्मीद है. यह परियोजना देवघर को रेल नेटवर्क से और बेहतर तरीके से जोड़ने के साथ जसीडीह जंक्शन पर ट्रेनों के परिचालन के दबाव को कम करने में भी अहम भूमिका निभा सकती है.
293 करोड़ की जसीडीह रेल बाइपास परियोजना
जसीडीह रेल बाइपास परियोजना पर करीब 293 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है. लगभग पांच किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का उद्देश्य ट्रेनों को जसीडीह स्टेशन पर इंजन की दिशा बदलने की जरूरत से राहत देना है. पहले कुछ ट्रेनों को आगे की यात्रा जारी रखने से पहले इंजन रिवर्सल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. इसमें अतिरिक्त समय लगता था और ट्रेनों के परिचालन की जटिलताएं बढ़ती थीं.
बाइपास लाइन शुरू होने से संबंधित ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा. इससे अनावश्यक परिचालन समय में कमी आने, ट्रेनों की आवाजाही सुगम होने और समयपालन में सुधार की संभावना है. हालांकि, वास्तविक समय की बचत ट्रेन के मार्ग, ठहराव और रेलवे की परिचालन व्यवस्था पर निर्भर करेगी.
देवघर में रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत
जसीडीह रेल बाइपास लाइन की शुरुआत देवघर के रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. देवघर लिंक केबिन से कुमड़ाबाद–रोहिणी की ओर रेल परिचालन आसान होने से ट्रेनों की आवाजाही में सुविधा मिलेगी. इसका लाभ देवघर आने-जाने वाले यात्रियों के साथ रेलवे के परिचालन तंत्र को भी मिल सकता है.
देवघर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देश के प्रमुख केंद्रों में शामिल है. बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन के लिए सालोंभर श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होने से आने वाले समय में देवघर की ओर यात्रियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है. इससे स्थानीय कारोबार, होटल, परिवहन और धार्मिक पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी लाभ मिल सकता है.
जसीडीह, देवघर और बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर टिकी निगाहें
जसीडीह जंक्शन देवघर आने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख रेल केंद्र है. वहीं, देवघर और बाबा बैद्यनाथ धाम स्टेशन की उपयोगिता धार्मिक पर्यटन के विस्तार के साथ लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है. जसीडीह रेल बाइपास लाइन शुरू होने से रेल परिचालन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है और क्षेत्र की रेल सुविधाओं को आगे बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होंगी.
विकसित भारत के संकल्प से जुड़ी रेल परियोजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. जसीडीह रेल बाइपास लाइन की शुरुआत इसी व्यापक लक्ष्य के तहत क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली पहल के रूप में देखी जा रही है.
कुल मिलाकर, जसीडीह रेल बाइपास लाइन का उद्घाटन देवघर के रेल नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे ट्रेनों के परिचालन को सुगम बनाने, इंजन रिवर्सल की समस्या से राहत देने और बाबा बैद्यनाथ की नगरी तक यात्रियों की आवाजाही को बेहतर बनाने की उम्मीद है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि रेलवे इस नई सुविधा के माध्यम से देवघर और जसीडीह की रेल सेवाओं को किस तरह और मजबूत करता है.
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