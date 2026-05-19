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देवघर में गोल शॉटबॉल खिलाड़ियों को सांसद निशिकांत दुबे ने किया सम्मानित, दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की

देवघर में गोल शॉटबॉल खिलाड़ियों को सांसद निशिकांत दुबे ने सम्मानित किया है.

Godda MP honored players
गोल शॉटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान करते सांसद निशिकांत दुबे. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 2:47 PM IST

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देवघर: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन करने के लिए अपने आवास पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया. इस दौरान गोल शॉटबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया.

खिलाड़ियों को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी

सम्मान समारोह में सांसद की ओर से खिलाड़ियों को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई. खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड और देवघर के खिलाड़ी लगातार देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करना गर्व की बात होती है. देवघर के खिलाड़ियों ने गोल शॉटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई है. खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनकी ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है.

गोल शॉटबॉल के कोच राजेश रंजन और सांसद निशिकांत दुबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार पर सांसद ने साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान सांसद ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रही है. केंद्र की कई योजनाओं में राज्य सरकार बाधा बन रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जसीडीह रेलवे जंक्शन के विस्तार के लिए वर्ष 2017-18 में ही केंद्र सरकार की ओर से 70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है.

सांसद ने आगे कहा कि मोहनपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल खोलने, देवघर में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने. साथ ही डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना की बड़ी यूनिट लगाने की योजना थी, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण योजनाओं का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है.

विकास कार्यों में राज्य सरकार से सहयोग की अपील

उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी फाइलों पर काम नहीं हो रहा है. सांसद ने कहा कि राज्य और क्षेत्र के विकास के लिए वह हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार को भी सहयोग करना चाहिए.

गौरतलब है कि सांसद पिछले दो दिनों से देवघर प्रवास पर हैं. नवाडीह ओवरब्रिज के उद्घाटन के बाद उन्होंने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का भरोसा दिलाया.

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