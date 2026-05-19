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देवघर में गोल शॉटबॉल खिलाड़ियों को सांसद निशिकांत दुबे ने किया सम्मानित, दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की

गोल शॉटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान करते सांसद निशिकांत दुबे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन करने के लिए अपने आवास पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया. इस दौरान गोल शॉटबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों को सम्मानित किया गया.

खिलाड़ियों को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी

सम्मान समारोह में सांसद की ओर से खिलाड़ियों को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई. खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड और देवघर के खिलाड़ी लगातार देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करना गर्व की बात होती है. देवघर के खिलाड़ियों ने गोल शॉटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई है. खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनकी ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है.

गोल शॉटबॉल के कोच राजेश रंजन और सांसद निशिकांत दुबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार पर सांसद ने साधा निशाना

कार्यक्रम के दौरान सांसद ने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रही है. केंद्र की कई योजनाओं में राज्य सरकार बाधा बन रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जसीडीह रेलवे जंक्शन के विस्तार के लिए वर्ष 2017-18 में ही केंद्र सरकार की ओर से 70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है.

सांसद ने आगे कहा कि मोहनपुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल खोलने, देवघर में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने. साथ ही डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना की बड़ी यूनिट लगाने की योजना थी, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण योजनाओं का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है.