सांसद निशिकांत दुबे की पहल, सात हाईटेक एंबुलेंस की शुरुआत
गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सात विधानसभा क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा मिलेगी. इसके लिए सांसद ने पहल की है.
Published : June 22, 2026 at 9:59 PM IST
देवघर: बाबा नगरी देवघर में सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मानव सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सात अत्याधुनिक एंबुलेंस सेवाओं का शुभारंभ किया. सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी ने संयुक्त रूप से एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उन्हें आम लोगों की सेवा के लिए रवाना किया.
मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना उद्देश्य
सभी एंबुलेंस गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में संचालित होंगी और मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, महागामा, पोरियाहाट तथा गोड्डा विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी. इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना है.
सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इन एंबुलेंस का संचालन और तकनीकी प्रबंधन निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा. सभी एंबुलेंस आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनमें तैनात कर्मचारियों व पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके.
सांसद स्वयं इसकी निगरानी करेंगे
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह सामाजिक संगठनों और सरकारी संस्थाओं को 15 एंबुलेंस उपलब्ध करा चुके हैं लेकिन उनके दुरुपयोग होने की शिकायतें सामने आई हैं. इसी कारण इस बार उन्होंने स्वयं इसकी निगरानी करने का निर्णय लिया है. साथ ही एंबुलेंस संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी भाजपा के देवघर और गोड्डा जिला अध्यक्षों को सौंपी गई है.
स्थानीय लोगों बताया सराहनीय कदम बताया
बता दें कि देवघर और गोड्डा जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में सांसद ने अपने व्यक्तिगत फंड से यह सेवा शुरू कर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश की है. सांसद की इस पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक सराहनीय कदम बताया.
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