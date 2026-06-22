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सांसद निशिकांत दुबे की पहल, सात हाईटेक एंबुलेंस की शुरुआत

देवघर: बाबा नगरी देवघर में सोमवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मानव सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सात अत्याधुनिक एंबुलेंस सेवाओं का शुभारंभ किया. सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी ने संयुक्त रूप से एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उन्हें आम लोगों की सेवा के लिए रवाना किया.

मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना उद्देश्य

सभी एंबुलेंस गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में संचालित होंगी और मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, महागामा, पोरियाहाट तथा गोड्डा विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी. इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना है.

सांसद निशिकांत दुबे का बयान (Etv Bharat)

सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इन एंबुलेंस का संचालन और तकनीकी प्रबंधन निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा. सभी एंबुलेंस आधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनमें तैनात कर्मचारियों व पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके.

सांसद स्वयं इसकी निगरानी करेंगे