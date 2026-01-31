ETV Bharat / state

मधुपुर हिंसक झड़प मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने पुलिस प्रशासन पर साधा निशाना, कर दिया ये बड़ा ऐलान

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर हिंसक झड़प मामले में बयान दिया है. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं.

MP Nishikant On Madhupur Clash
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 31, 2026 at 6:17 PM IST

देवघर: मधुपुर में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने पूरे झारखंड की सियासत को गरमा दिया है. एक तरफ जहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे घटना के बाद आक्रामक नजर आ रहे हैं.

सांसद ने मंदिर निर्माण का किया ऐलान

भाजपा की पांच सदस्यीय टीम ने हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के बाद सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. इसी बीच सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर के लालगढ़ में मंदिर निर्माण का खुला ऐलान कर सियासी माहौल और गर्म कर दिया.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

शनिवार 31 जनवरी को मधुपुर पहुंचे निशिकांत दुबे ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन इलाकों में लोगों को डराया-धमकाया जाएगा, वहां मंदिर बनाकर यह संदेश दिया जाएगा कि समाज डरने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है.

पुलिस प्रशासन पर साधा निशाना

सांसद ने कहा कि कई पुलिस अधिकारी और कर्मी वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं और सरकार के लिए कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही यही अधिकारी पलट जाएंगे, इसलिए ऐसे अफसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

घायलों के मुआवजे पर कही ये बात

वहीं घटना में घायल हुए लोगों के मुआवजे के सवाल पर सांसद ने कहा कि आचार संहिता के कारण अभी मुआवजा संभव नहीं है, लेकिन नगर निकाय चुनाव के बाद घायलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 15 जनवरी को मधुपुर के लालगढ़ इलाके में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. उसी दिन सांसद निशिकांत दुबे ने ऐलान किया था कि मधुपुर में मंदिर बनकर रहेगा. इस मौके पर देवघर के भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, मधुपुर के भाजपा नेता गंगा नारायण सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

