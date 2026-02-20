ETV Bharat / state

भाजपा समर्थित प्रत्याशी संपा का प्रचार करने पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे, कहा - गद्दारी करने वालों को पार्टी से निकाला जायेगा

पाकुड़ : आगामी 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी संपा साहा के समर्थन में पदयात्रा निकाली गयी. पदयात्रा में मुख्य रूप से भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए.

पदयात्रा में पार्टी प्रत्याशी संपा साहा के अलावा सैकड़ों की संख्या में समर्थक, भाजपा व कई हिन्दू संगठन से जुड़े नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. पदयात्रा कालिकापुर विवेकानंद चौक से निकाली गयी और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए रविंद्र चौक तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ.

सांसद निशिकांत दुबे का बयान (Etv Bharat)

पदयात्रा के उपरांत सांसद निशिकांत दुबे पार्टी कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओ से मुलाकात की. साथ ही चुनाव के लिए पार्टी स्तर पर की तैयारियों की जानकारी ली. मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि झारखंड में हो रहे नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की जीत होगी.

पूछे गये सवाल पर सांसद ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे कार्यकर्ता पार्टी समर्थित प्रत्याशी के लिए आपसी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं. सांसद ने कहा कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी संपा साहा हैं और इनके अलावा यदि कोई किसी दूसरे की मदद या पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो चुनाव के बाद उसे बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा.

सांसद ने कहा कि पाकुड़ नगर परिषद की जनता भाजपा समर्थित प्रत्याशी संपा साहा को जिताए, हम उनके साथ मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे.