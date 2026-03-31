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नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से शुरू होगी पढ़ाई, बच्चों को मिलेंगी निःशुल्क किताबें

मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत ( ETV Bharat )