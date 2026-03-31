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नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन से शुरू होगी पढ़ाई, बच्चों को मिलेंगी निःशुल्क किताबें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 अप्रैल, 2026 से भोपाल से करेंगे नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत. चार दिन चलेगा ‘स्कूल चलें हम’ अभियान.

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मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से उत्सव के माहौल में होने जा रही है. प्रदेश के स्कूलों में ‘स्कूल चलें हम’ अभियान के साथ नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी. इस बार सिर्फ प्रवेश ही नहीं बल्कि पहले दिन से कक्षाएं भी शुरू कराई जाएंगी. सांदीपनि विद्यालयों समेत सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ इस पहल का शुभारंभ करेंगे.

पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नए सत्र के पहले दिन से ही कक्षाएं शुरू कराई जाएं. बच्चों को जैसे ही पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी, उन्हें उसी दिन से पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी. इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर ने सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. हर स्कूल में अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करने और शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है.

बच्चों को मिलेंगी निःशुल्क किताबें

लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया कि नए सत्र की शुरुआत में ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी. इसका उद्देश्य यह है कि सत्र की शुरुआत से ही पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए. इसके साथ ही स्कूलों को साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने और विद्यार्थियों के लिए उत्साहपूर्ण वातावरण बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

चार दिन चलेगा ‘स्कूल चलें हम’ अभियान

मध्य प्रदेश में करीब 92 हजार सरकारी स्कूलों और लगभग 85 लाख विद्यार्थियों के बीच नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए चार दिन तक ‘स्कूल चलें हम’ अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत राज्य से लेकर गांव स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

पहले दिन बालसभा और विशेष भोजन

अभियान के पहले दिन स्कूलों में बालसभा आयोजित होगी. बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी और स्कूलों में विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई है. इसका उद्देश्य बच्चों को उत्साह के साथ स्कूल से जोड़ना है.

दूसरे और तीसरे दिन प्रेरणा व गतिविधियां

अभियान के दूसरे दिन ‘भविष्य से भेंट’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें खिलाड़ी, कलाकार, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें पढ़ाई के महत्व के बारे में बताएंगे. तीसरे दिन सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों के जरिए पालकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा. जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 85 प्रतिशत से अधिक रही है, उनके अभिभावकों को सम्मानित भी किया जाएगा.

ड्रॉपआउट बच्चों पर भी रहेगा फोकस

इस अभियान के अंतिम दिन ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी जो पढ़ाई में पिछड़ गए हैं या कक्षोन्नति प्राप्त नहीं कर सके. उनके अभिभावकों को समझाइश दी जाएगी और उन्हें दोबारा पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही शाला प्रबंधन समिति की बैठक में नए सत्र की कार्ययोजना तैयार कर शत-प्रतिशत नामांकन और ड्रॉपआउट कम करने पर विशेष फोकस किया जाएगा.

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