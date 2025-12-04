सांसद नीरज बोले- जनसंख्या तेजी से बढ़ रही लेकिन घट रही है स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता
डांगी ने जल प्रदूषण एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2025 को चयन समिति को भेजने की मांग की.
Published : December 4, 2025 at 4:45 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 4:52 PM IST
जयपुर/नई दिल्ली: राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र में जल प्रदूषण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2025 पर बहस में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने मांग की कि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पारित न करके सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए. उन्होंने कहा कि विधेयक पर व्यापक चर्चा के बाद ही एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और मजबूत बिल सदन के पटल पर लाया जाना चाहिए.
डांगी ने कहा कि मणिपुर और पूर्वोत्तर में जल प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ रहा है. राजस्थान में भी पेयजल गंभीर रूप से प्रदूषित है. उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण और वंचित समुदाय आज भी इसकी मार झेल रहे हैं. कानून तो है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कमजोर है.
उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. हालांकि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता घट रही है. डांगी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकांश बोर्ड जनशक्ति, संसाधन और प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते बड़े उद्योग बेखटके नदियों में रसायन और अपशिष्ट छोड़ते रहते हैं. बहस के दौरान डांगी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मणिपुर में दो साल तक हिंसा चलने और कानून-व्यवस्था चरमराने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो साल बाद केवल औपचारिकता निभाने के लिए ही वहां का दौरा किया.