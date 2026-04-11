मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का नया प्लान, किसानों को निशुल्क मिलेगा ट्रैक्टर और कृषि उपकरण

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का नया प्लान, किसानों को निशुल्क मिलेगा ट्रैक्टर और कृषि उपकरण
मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने मोहन यादव ने तैयार किया नया प्लान. किसानों को राष्ट्रीय मंच पर किया जाएगा सम्मानित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 3:56 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नया प्लान तैयार किया है. खेतों में अब नवाचार कर अपनी अलग पहचान बनाने वाले किसानों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहित करना और खेती को लाभकारी और सम्मानजनक पेशा बनाना है.
राष्ट्रीय पर्वों पर मिलेगा विशेष सम्मान
सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले और अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करने वाले किसानों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान राज्य, संभाग और जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में दिया जाएगा. जिससे किसानों की उपलब्धियों को व्यापक पहचान मिलेगी.
इस योजना के जरिए अधिक से अधिक किसानों को रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे न केवल उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की लागत भी कम होगी और आमदनी में सुधार होगा.
कृषि लोकरंग से जुड़ेगा किसान और समाज
खेती को उत्सव का रूप देने के लिए कृषि लोकरंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें कृषि प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प मेले और कवि सम्मेलन शामिल होंगे. यह आयोजन किसानों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त बनाएगा. वहीं कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिनमें विजेताओं को ट्रैक्टर और आधुनिक कृषि उपकरण दिए जाएंगे. इससे किसानों में नई तकनीक अपनाने का उत्साह बढ़ेगा.
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प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर
अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी जोर दे रही है. विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो. मध्यप्रदेश सरकार ने साल 2026-27 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है. ऐसे में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए राज्य सरकार कई नवाचार करने जा रही है.