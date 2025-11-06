ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 1 साल हर जगह गूंजेगा वंदे मातरम, राष्ट्रगीत की रचना के 150 बरस पूरे होने पर शुरुआत

भोपाल: मध्य प्रदेश में अगले एक साल तक पंचायत से लेकर पर्यटन स्थलों तक वंदे मातरम गूंजेगा. राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के शौर्य स्मारक से इसकी शुरुआत होने जा रही है. शौर्य स्मारक पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे. राजधानी भोपाल के अलावा सभी जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरों भी भी वंदे मातरम का गायन किया जाएगा. संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि गौरवशाली आयोजन की शुरुआत 7 नवंबर से होगी.

पूरे एक साल तक चलेंगे आयोजन

राज्यमंत्री धमेन्द्र लोधी ने बताया "वंदे मातरम का गायन सभी पंचायत स्तर तक होगा. इसके अलावा सभी सरकारी, निजी कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी वंदे मातरम गायन कराने के निर्देश दिए गए हैं. राष्ट्रगीत को भव्य स्वरूप देने के लिए पुलिस बैंड, स्कूल कॉलेजों के बैंड और अन्य स्थानीय बैंड दलों को भी शामिल किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "यह सिर्फ सरकारी आयोजन न बनें, बल्कि जन-जन का आयोजन बने यह हमारी कोशिश है.

इसलिए इससे छात्र-छात्राओं, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक और सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा. 8 नवंबर को सभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में यह आयोजन होगा. 10 नवंबर को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के जरिए सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में वंदे मातरम का गायन होगा."