जमा पूंजी की लड़ाई तेज, पीड़ितों के समर्थन में उतरे सांसद मुरारी मीणा
पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी का चौथे दिन आमरण अनशन जारी. चाकसू में 1500 से अधिक परिवारों की जमा राशि लौटाने की मांग ने पकड़ा जोर.
Published : July 13, 2026 at 8:59 PM IST
चाकसू (जयपुर): चाकसू के शील की डूंगरी स्थित सिकोइकोडिकोन संस्था संचालित राजस्थानी सहकारी महिला सेवा समिति में निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया. कांग्रेस के पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी का आमरण अनशन चौथे दिन भी अंबेडकर सर्किल स्थित धरना स्थल पर जारी रहा. आंदोलन को समर्थन देने दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित खाताधारकों से मुलाकात कर आपबीती सुनी और शीघ्र न्याय का भरोसा दिलाया. उधर, सहकारिता विभाग और पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है.
दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि वर्षों से मेहनत की कमाई वापस पाने को संघर्षरत परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए. उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा, पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेंगे. न्याय में देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए.
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1500 परिवारों की जीवनभर की कमाई फंसी: पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने स्पष्ट किया कि हर खाताधारक को उसकी पूरी जमा राशि वापस नहीं मिल जाती, तब तक उनका आमरण अनशन और जन आंदोलन जारी रहेगा. यह लड़ाई किसी राजनीतिक उद्देश्य की नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के अधिकार और न्याय की लड़ाई है.सोलंकी की पत्नी अनिता सोलंकी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोपाल मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल मीणा, पीसीसी सचिव कविता गुर्जर आदि ने भी संबोधित किया. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि समिति से जुड़े करीब 1500 परिवारों की जीवनभर की जमा पूंजी पिछले तीन वर्षों से फंसी हुई है और अब तक उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिल सकी है.दूसरी ओर पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं. धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पीड़ित खाताधारक, कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे.
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