ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के आदिवासियों को मिलेगी गाय-भैंस, खूब पिएंगे और बेचेंगे दूध, जल्द होगी पशुपालन ट्रेनिंग

मध्य प्रदेश के आदिवासियों को मिलेंगी गाय-भैंस ( Getty Image )