MSP पर फसल बेचने वाले किसान हो जाएं अलर्ट, तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन, पास आ रही लास्ट डेट
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी सूचना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन, एक-एक जानकारी के लिए पढ़ें खबर. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 2:02 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत अगर आप एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, खासकर धान, ज्वार और बाजरा को तो उसके लिए सरकारी खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. जो भी किसान एमएसपी पर अपनी फसल धान ज्वार बाजरा को बेचना चाहते हैं, वह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, जिससे बाद में फसल बेचने के समय में किसी तरह की परेशानी से बच सकें.
MSP पर फसल बेचने रजिस्ट्रेशन शुरू
शहडोल के डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक भगीरथी लहरे ने जानकारी दी है कि "खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 अंतर्गत समर्थन मूल्य में धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन के कार्य 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 10 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा. एमएसपी रेट पर अपनी फसल बेचने के इच्छुक किसान तय समयावधि में अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में ग्राम पंचायतों, तहसीलों व जनपदों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं के माध्यम से संचालित पंजीयन केंद्र व एमपी किसान ऐप पर करा सकते हैं.
इसके अलावा कुछ फीस के साथ पंजीयन की सुविधा है. जिसमें एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे में करा सकते हैं."
जिले में फ्री रजिस्ट्रेशन वाले सेंटर
शहडोल जिले में समिति स्तर पर फ्री किसान पंजीयन के लिए 32 पंजीयन केन्द्र स्थापित किए गये हैं. जिसमें तहसील सोहागपुर में 06 पंजीयन केन्द्र जिसमें सोहागपुर, छतवई, मझगवां, सामतपुर, सिंहपुर व जमुई में. तहसील बुढार में 02 पंजीयन केन्द्र जिसमें बुढ़ार व धनपुरी में. तहसील जैतपुर में 03 पंजीयन केन्द्र जिसमें केशवाही, गिरवा (वलबहरा), एवं चन्नौडी में.
तहसील गोहपारू में 05 पंजीयन केन्द्र जिसमें गोहपारू (मोहतरा), दियापीपर, खन्नौधी, लफदा (देवरी) व चुहिरी. तहसील जयसिंहनगर में 07 पंजीयन केन्द्र जिसमें जयसिंहनगर, ठेंगरहा, अमझोर, बनसुकली, सन्नौसी, सीधी व टिहकी. साथ ही तहसील ब्यौहारी में 09 पंजीयन केन्द्र जिसमें ब्यौहारी, पपरेडी, भन्नी, चचाई, खैरा, देवगांव (खड्डा), पपौढ (तिखवा), सुखाढ व रम्पुरवा में स्थापित किये गये हैं.
रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज
किसानों को पंजीयन के लिए भूमि का दस्तावेज (खसरा/बी-1), किसान का आधार नंबर, एग्री स्टेक आईडी, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, बैंक खाता नंबर (जो आधार नंबर से लिंक हो) आदि दस्तावेजों की प्रतियां किसान पंजीयन केन्द्र में उपलब्ध कराने के बाद ही किसान पंजीयन किया जा सकेगा.
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रजिस्ट्रेशन से पहले फॉर्मर रजिस्ट्री जरूरी
जिन किसानों ने अब तक एग्री स्टेक पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनको किसान पंजीयन कराने से पहले एग्री स्टैक पोर्टल पर फॉर्मर रजिस्ट्री कराकर अपने सभी खसरे मैप कराने होंगे. उसके बाद ही ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन कराया जा सकेगा.