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MSP पर फसल बेचने वाले किसान हो जाएं अलर्ट, तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन, पास आ रही लास्ट डेट

एमएसपी वाली फसल का रजिस्ट्रेशन ( Getty Image )