मध्य प्रदेश में टोल प्लाजा पर हुई गड़बड़ी, पल भर में भोपाल पहुंचेगी खबर, रुकेगी अवैध वसूली
टोल प्लाजा पर विवाद और गड़बड़ी की स्थिति से निपटने का MPRDC ने निकाला रास्ता, डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेंगे 149 टोल प्लाजा. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:13 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 4:26 PM IST
सागर: आए दिन टोल प्लाजा पर विवाद देखने मिलते हैं. कभी सर्वर का बहाना बनाकर तो कभी तकनीकी गड़बड़ी का बहाना बनाकर अवैध तरीके से वसूली की बातें सामने आती है. इस तरह के हालातों से निपटने के लिए एमपीआरडीसी मध्य प्रदेश के प्रमुख 149 टोल प्लाजा को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने जा रही है और इसकी निगरानी राजधानी भोपाल स्थित मुख्यालय पर होगी. ऐसे में नेटवर्क डाउन, कनेक्टिवटी बाधित होने और डेटा ट्रांसफर जैसी गड़बड़ी पर नजर रखने के साथ-साथ टोल प्लाजा पर पारदर्शिता के लिए टोल टैक्स कलेक्शन पर निगरानी रखी जाएगी.
टोल प्लाजा पर निगरानी का बड़ा कदम
टोल प्लाजा पर आए दिन होने वाले विवाद और लगने वाले अवैध वसूली के आरोपों से फास्टैग व्यवस्था लागू होने के बाद भी निजात नहीं मिली है. कभी नेटवर्क समस्या और कभी सर्वर ना मिलने जैसे बहानों के साथ टोल प्लाजा पर अवैध वसूली और मनमानी के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और इसके तहत प्रदेश के 149 टोल प्लाजा को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है.
इन सभी टोल प्लाजा को एमपीआरडीसी के भोपाल मुख्यालय मैनेज्ड मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग नेटवर्क के जरिए जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए एमपीआरडीसी ने टेंडर जारी किया है. इस काम के लिए 3.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
होगी रियल टाइम निगरानी
मैनेज्ड मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग नेटवर्क जैसी व्यवस्था लागू होने से एमपीआरडीसी भोपाल मुख्यालय से हर टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी होगी. किसी भी टोल प्लाजा पर नेटवर्क डाउन, कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफर में गड़बड़ी या बैंडविड्थ कम मिलने की जानकारी तत्काल मुख्यालय तक पहुंचेगी. जिस तकनीक के जरिए नेटवर्किंग की जा रही है. उसे मैनेज्ड मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (Managed MPLS) कहा जाता है.
ये विशेष दूरसंचार सेवा है, जिसमें नेटवर्क प्रोवाइडर द्वारा संबंधित कंपनी की अलग-अलग ब्रांच या केंद्र जोड़ने के लिए निजी वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) का उपयोग किया जाता है. इसके उपयोग से कम समय लगता है, वॉयस कॉल (VoIP) और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुचारू रूप से चलती है. इसमें महत्वपूर्ण डेटा ट्रैफिक (जैसे वीडियो या कॉल) को सामान्य डेटा की तुलना में प्राथमिकता दी जा सकती है. यह इंटरनेट के जोखिम से अलग निजी और सुरक्षित नेटवर्क होता है.
टोल प्लाजा पर पारदर्शिता बढ़ेगी और कलेक्शन पर होगी निगरानी
इस व्यवस्था के लागू होने से टोल प्लाजा पर होने वाले विवादों का निराकरण किया जा सकेगा. टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स कलेक्शन पर मुख्यालय पर बैठक निगरानी हो सकेगी. इसके अलावा विवादों और तकनीकी गड़बड़ियों का निराकरण आसानी से हो सकेगा. इन सभी टोल प्लाजा को एमपीएलएस नेटवर्क से जोड़कर भोपाल स्थित मुख्यालय को हाई-स्पीड नेटवर्क हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी टोल प्लाजा एक केंद्रीकृत डिजिटल नेटवर्क के दायरे में आ जाएंगे.
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संभागवार किया गया टोल प्लाजा का चयन
एमपीआरडीसी ने इस व्यवस्था के लिए संभागवार टोल प्लाजा का चयन किया है. जिसमें
क्या कहते हैं जिम्मेदार
लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि "टोल प्लाजा को लेकर अक्सर शिकायतें मिलती हैं और कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है. यह भी शिकायतें बड़े पैमाने पर आती हैं कि सर्वर और नेटवर्क इश्यु बताकर टोल प्लाजा पर मनमानी वसूली की जाती है. इस तरह की शिकायतों को रोकने के लिए और टोल प्लाजा के मैनेजमेंट पर निगरानी के लिए एमपीआरडीसी प्रदेश के 149 प्रमुख टोल प्लाजा को डिजिटल नेटवर्क के जरिए जोड़ने का काम करने वाला है.
इससे टोल प्लाजा के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और मुख्यालय से नियमित रूप से टोल कलेक्शन की निगरानी होती रहेगी. इसका फायदा उपभोक्ताओं और सरकार दोनों को होगा.