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मध्य प्रदेश में टोल प्लाजा पर हुई गड़बड़ी, पल भर में भोपाल पहुंचेगी खबर, रुकेगी अवैध वसूली

टोल प्लाजा को लेकर फैसला ( ETV Bharat )

सागर: आए दिन टोल प्लाजा पर विवाद देखने मिलते हैं. कभी सर्वर का बहाना बनाकर तो कभी तकनीकी गड़बड़ी का बहाना बनाकर अवैध तरीके से वसूली की बातें सामने आती है. इस तरह के हालातों से निपटने के लिए एमपीआरडीसी मध्य प्रदेश के प्रमुख 149 टोल प्लाजा को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने जा रही है और इसकी निगरानी राजधानी भोपाल स्थित मुख्यालय पर होगी. ऐसे में नेटवर्क डाउन, कनेक्टिवटी बाधित होने और डेटा ट्रांसफर जैसी गड़बड़ी पर नजर रखने के साथ-साथ टोल प्लाजा पर पारदर्शिता के लिए टोल टैक्स कलेक्शन पर निगरानी रखी जाएगी.

टोल प्लाजा पर निगरानी का बड़ा कदम