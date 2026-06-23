ETV Bharat / state

मौतों पर मध्य प्रदेश की बड़ी जीत, पंजाब हरियाणा में बढ़ा संकट, शहरों का बढ़ता डेथ रेट बना नई चुनौती

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-14 से 2022-24 के बीच भारत की कुल मृत्यु दर 6.9 से घटकर 6.5 हो गई. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.5 से घटकर 6.9 पहुंच गई है, जो 8 प्रतिशत की गिरावट है. इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर 5.6 से बढ़कर 5.8 हो गई है. आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस शहरों में मौतों का बढ़ना विशेषज्ञों को चिंतित कर रहा है. वहीं प्रदूषण, तनावपूर्ण जीवनशैली, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य गैर-संचारी बीमारियों को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है.

देशभर के शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर घटने के बजाय बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में भी शहरी क्षेत्रों में सुधार की रफ्तार थम गई है. ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे भविष्य के लिए चेतावनी मान रहे हैं.

भोपाल: देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है. पिछले एक दशक में भारत की समग्र मृत्यु दर में 5.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इस राष्ट्रीय उपलब्धि के बीच मध्य प्रदेश ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए मृत्यु दर में 12.7 प्रतिशत की बड़ी कमी हासिल की है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुने से अधिक है. हालांकि इस सकारात्मक तस्वीर के पीछे एक चिंताजनक पहलू भी सामने आया है.

एसआरएस रिपोर्ट 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों में मृत्यु दर कम करने के मामले में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. राज्य की मृत्यु दर 7.9 से घटकर 6.9 हो गई, जो 12.7 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाती है. बड़े राज्यों में केवल असम (17.1 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (14.5 प्रतिशत) ही मध्य प्रदेश से आगे रहे. वहीं पंजाब में 15.2 प्रतिशत, हरियाणा में 11.1 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 10.3 प्रतिशत और दिल्ली में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है.

ग्रामीण मध्य प्रदेश में रिकार्ड सुधार, शहरों में चिंता

सकल मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली. दरअसल ग्रामीण मध्य प्रदेश की मृत्यु दर 8.5 से घटकर 7.2 हो गई, जो 15.3 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है. हालांकि शहरी मध्य प्रदेश में मृत्यु दर पिछले 10 वर्षों से 6.1 पर स्थिर बनी हुई है. यह स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती शहरी मृत्यु दर की चुनौती की ओर इशारा करती है.

पुरुषों की मृत्यु दर अधिक, महिलाओं की कम

वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल मृत्यु दर 6.7 है. इसमें पुरुषों की मृत्यु दर 7.6 जबकि महिलाओं की 5.7 दर्ज की गई है. राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरुषों की मृत्यु दर 7.1 और महिलाओं की 5.6 है. वहीं छत्तीसगढ़ में पुरुषों की मृत्यु दर सबसे अधिक 9.6 है, जबकि दिल्ली में यह सबसे कम 4.9 दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि पुरुषों में कार्यस्थल का दबाव, अस्वस्थ जीवनशैली और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इस अंतर के प्रमुख कारण हैं.

शिशु मृत्यु दर अब भी बड़ी चुनौती

स्वास्थ्य सुधारों के बावजूद मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चिंता नवजात और छोटे बच्चों की मृत्यु दर है. राज्य में कुल मौतों में एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा 11.9 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत है. वहीं 0 से 4 वर्ष आयु वर्ग की मौतों की हिस्सेदारी भी 13.6 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है. इस मामले में केवल उत्तर प्रदेश की स्थिति मध्य प्रदेश से अधिक गंभीर है. दूसरी ओर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने बाल स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है.

बुजुर्ग आबादी और भविष्य की चुनौती

मध्य प्रदेश में कुल मौतों का 54.9 प्रतिशत हिस्सा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का है, जबकि राष्ट्रीय औसत 60.8 प्रतिशत है. केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में यह आंकड़ा कहीं अधिक है. विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश को अब शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य के साथ-साथ बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करना होगा.

मध्य प्रदेश की उपलब्धि बड़ी, लेकिन अभी बाकी

मृत्यु दर में 12.7 प्रतिशत की गिरावट मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और यह राज्य को देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा करती है. फिर भी शहरी क्षेत्रों में सुधार की धीमी गति, पुरुषों में अधिक मृत्यु दर और शिशु मृत्यु के चिंताजनक आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. आने वाले वर्षों में यदि राज्य इन चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से काम करता है तो वह स्वास्थ्य सूचकांकों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है.