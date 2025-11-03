ETV Bharat / state

बिजली बिल बकाएदारों की फुल मौज, मोहन यादव ने माफ किया 3 हजार करोड़ का सरचार्ज

मध्य प्रदेश में समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत ( X/ Mohan Yadav )