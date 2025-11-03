ETV Bharat / state

बिजली बिल बकाएदारों की फुल मौज, मोहन यादव ने माफ किया 3 हजार करोड़ का सरचार्ज

मध्य प्रदेश में 3 महीने से ज्यादा बकाया बिजली बिल पर माफ होगा सरचार्ज, प्रदेश के 92 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधे होगा फायदा.

MP ELECTRICITY SURCHARGE WAIVED
मध्य प्रदेश में समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत (X/ Mohan Yadav)
Published : November 3, 2025 at 4:47 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के बकायेदारों के लिए 'समाधान योजना 2025-26' शुरू की है. इस योजना के तहत प्रदेश के 92 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज पर 60 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक की राहत दी जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नए भवन का लोकार्पण करते हुए इस योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत 3 महीने से ज्यादा बकाए बिल पर सरप्लस की राशि में छूट दी जाएगी. यह योजना दो चरणों में लागू होगी.

योजना में इस तरह मिलेगा फायदा

पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर घरेलू कृषि उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी. औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 80 फीसदी छूट दी जाएगी. 6 किस्तों में भुगतान करने पर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 70 फीसदी की छूट दी जाएगी. औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. दूसरे चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

मुख्यमंत्री बोले 3 हजार करोड़ की माफी मिलेगी (ETV Bharat)

वहीं, औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 50 फीसदी छूट मिलेगी. 6 किस्तों में बकाया बिल भुगतान करने पर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 70 फीसदी की छूट दी जाएगी जबकि औद्योगिक और गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 60 फीसदी की छूट दी जाएगी. योजना का पहला चरण 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 28 फरवरी 2026 तक चलेगा.

मुख्यमंत्री बोले 3 हजार करोड़ की माफी मिलेगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि "प्रदेश में घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलाकर 1.75 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं. इस योजना के माध्यम से 90 लाख उपभोक्ताओं का सरर्चाज माफ किया जाएगा. यह कुल 3 हजार करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि होगी. इस योजना में 3 माह या उससे अधिक समय से बकाया रखने वाले बिजली उपभोक्ताओं के 100 फीसदी तक सरचार्ज की राशि को माफ किया जाएगा."

'इस महीने से प्रदेश में बढ़ेगी बिजली की मांग'

सीएम मोहन यादव ने कहा, "इस माह (नवंबर) से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती शुरू होगी, लेकिन इसके बाद भी हमने यह तय किया है कि किसानों को हर दिन 10 घंटे बिजली मिलेगी. सीएम ने कहा कि देश में सबसे सस्ती बिजली देने वाला राज्य मध्य प्रदेश है. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत हमने रिन्युअल एनर्जी पॉलिसी 2025 और पंप हाइड्रो पॉलिसी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं."

'प्रदेश के 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी'

डॉ. यादव ने कहा, "प्रदेश में 62 गीगावाट विद्युत क्षमता है, जिसमें 11 गीगावाट पवन और सौर ऊर्जा, 4 गीगावाट बायोमास तथा 820 मेगावाट लघु जल विद्युत की संभावनाएं हैं. इन क्षमताओं को साकार करने के लिए विभिन्न विकास मॉडल अपनाकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. किसानों को ऊर्जा विभाग के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 18,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है. वहीं, 150 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 5,400 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है."

