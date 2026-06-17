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मानसून में मार डालेगी गर्मी, अल नीनो से बिगड़ी बादलों की चाल, सैटेलाइट तस्वीरें से आई बारिश की फ्रेश डेट

भारतीय मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि अल नीनो सक्रिय हो गया है. इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में मानसून आने से पहले ही कमजोर पड़ गया है. लेकिन 17 जून तक ये ठीक तरह से तेलंगाना में भी सक्रिय नहीं हो सका है. दरअसल, समुद्र की सतह का तापमान अल नीनो की सीमा को पार कर गया है, जिससे ये सीधे तौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रहा है. ऐसे में कम बारिश और सूखे की संभावना भी जताई जा रही है.

भोपाल : मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे देश को मानसून की चाल ने बेहाल कर दिया है. मौसम वैज्ञानिकों को जिस बात का डर था आखिर वही बात होती नजर आ रही है. अल नीनो के सक्रिय होते ही पूरे देश से मॉनसूनी बादल अचानक गायब हो गए हैं. ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि छिटपुट बारिश के बाद मानसून ने कैसी बेरुखी दिखाई है. भले ही मध्य प्रदेश पर प्री-मॉनसून गतिविधियों का असर देखने मिल रहा हो पर मानसून में अब और देरी के चलते भीषण गर्मी फिर परेशान कर सकती है.

आईएमडी के मुताबिक तेलंगाना के भद्राचलम में मानसून पिछले एक सप्ताह से अटका हुआ है, जिसके कारण मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इसकी एंट्री लेट हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में मानसून के 21 से 23 जून के बीच आने का अनुमान है. हालांकि, प्री-मानसून एक्टिविटी के चलते बुधवार को राज्य के 34 जिलों में आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर जून के शुरुआती 16 दिनों में सूबे के भीतर सामान्य से 35 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

अल नीनो के असर से बन सकते हैं सूखे के हालात (Etv Bharat)

22-23 जून को आगे बढ़ सकता है मानसून

​मौसम केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट और रांची से होकर गुजर रही है. तेलंगाना के भद्राचलम में सिस्टम के अटकने से मध्यप्रदेश में मानसूनी हवाओं का इंतजार बढ़ गया है. आगामी 4-5 दिनों के भीतर मध्य अरब सागर, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं. इसके साथ ही 18 जून 2026 से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने की संभावना है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत प्रभावित होगा.

​जून का पहला पखवाड़ा सूखा, औसत से 35 प्रतिशत कम बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ​1 जून से 16 जून 2026 के बीच मध्यप्रदेश में दीर्घावधि औसत की तुलना में 35 प्रतिशत कम बारिश हुई है. राज्य में इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा 37.2 मिमी होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 24.1 मिमी पानी ही गिरा है. पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद चिंताजनक है, यहां औसत से 57 प्रतिशत कम बारिश हुई है. अनूपपुर में -69 प्रतिशत, बालाघाट में -84 प्रतिशत और छिंदवाड़ा में -64 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं ​पश्चिमी मध्यप्रदेश में सामान्य से 19 प्रतिशत कम बारिश हुई है. हालांकि भोपाल (+106%), नीमच (+111%) और श्योपुर (+128%) जैसे कुछ जिलों में सामान्य से अधिक पानी गिरा है, लेकिन अलीराजपुर (-100%) और धार (-88%) जैसे इलाके पूरी तरह सूखे का सामना कर रहे हैं.

भोपाल में प्री-मानसून बारिश से मिली थी राहत, फिर बढ़ेगी गर्मी (Etv Bharat)

​खरीफ फसलों की बोवनी पर संकट, कृषि वैज्ञानिकों ने दी सलाह

मानसून की इस लेटलतीफी ने किसानों के माथे पर चिंता बढ़ा दी है. वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एसएस धाकड़ के अनुसार, '' खरीफ की मुख्य फसलें जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग और तूअर की बोवनी के लिए खेतों में पर्याप्त नमी होना अनिवार्य है. इन फसलों की अच्छी बोवनी के लिए कम से कम 100 मिलीमीटर यानी लगभग 4 इंच बारिश होना बेहद जरूरी है. कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में सूखी या कम नमी वाली मिट्टी में बोवनी न करें, अन्यथा बीज खराब होने का खतरा बढ़ सकता है.''

आज 34 जिलों में आंधी-बूंदाबादी

भले ही मुख्य मानसून में देरी हो, लेकिन प्री-मानसून गतिविधियों के कारण राज्य के बड़े हिस्से में मौसम बदला हुआ है. मौसम विभाग ने आज बुधवार को प्रदेश के कुल 34 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, सीहोर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगर-मालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, नीमच और मंदसौर शामिल हैं. इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. इसके बाद मध्य प्रदेश में तापमान फिर बढ़ सकता है.

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​कहीं राहत की फुहारें तो कहीं खिली रहेगी तीखी धूप

​पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसून की अच्छी बारिश देखी गई. मंगलवार को सीधी में सबसे ज्यादा करीब 1 इंच पानी गिरा, जबकि बैतूल, रीवा और सतना में आधा इंच या उससे अधिक बारिश दर्ज की गई. भोपाल, रायसेन, छिंदवाड़ा, ग्वालियर और सागर में भी आंधी के साथ पानी गिरा, जिससे तापमान में गिरावट आई है. शिवपुरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके विपरीत, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोहा, जबलपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल जैसे जिलों में धूप खिली रही और लोगों को उमस व गर्मी का सामना करना पड़ा.