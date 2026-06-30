मध्य प्रदेश में 30 जून से लगातार छप्पर फाड़ बारिश, बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा मानसून
मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार, 30 जून से पूरे प्रदेश में छा जाएगा मानसून, जमकर होगी बारिश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 6:30 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून पर थोड़ी ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में जबरदस्त बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में मानसून छा जाएगा और इसके बाद अगले तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में गरज के साथ बारिश होगी. मौसम विभाग ने 30 जून के लिए प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन सहित 42 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह अनुकूल है. 2 जुलाई से बने नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस से प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद है.
30 जून को इन जिलों में होगी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून को प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा में 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.
1 जुलाई को मौसम तीन जिलों नीमच, मंदसौर और रतलाम को छोड़कर पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा. मौसम विभाग ने श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
2 जुलाई को मौसम विभाग ने प्रदेश के नर्मदापुरम, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा
बैतूल, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
3 जुलाई के मौसम विभाग ने प्रदेश के रायसेन और छिंदवाड़ा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्णा में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बारिश के मौसम में बढ़ा तापमान
हालांकि प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद भी अभी तक जबरदस्त बारिश नहीं हुई है. उधर बारिश न होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है. प्रदेश में खजुराहो में दिन का तापमान फिर 41 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं ग्वालियर में 40.3, दतिया में 39.3, उमरिया में 39.1, जबलपुर में 38.4, इंदौर में 33.2, भोपाल में 34.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक प्रदेश में मानसून के लिए बेहतर परिस्थितियां हैं. अगले 2 से तीन दिनों में मानसून पूरे मध्य प्रदेश को कवर करते हुए और आगे बढ़ जाएगा. आने वाले दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है.