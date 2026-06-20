ETV Bharat / state

23 जून के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार, मध्य प्रदेश के 50 जिलों में आरेंज और येलो अलर्ट

कई मौसम प्रणालियां एकसाथ सक्रिय, मध्य प्रदेश में 60 किमी प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं. नीमच में बारिश, शिवपुरी में आंधी का तांडव.

MP MONSOON STARTS AFTER 23 JUNE
23 जून के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में प्री-मानसून बारिश के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. प्रदेश में पिछले 24 घंटे से तेज आंधी और गरज-चमक के साथ कई जिलों में बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर प्रदेश के करीब 50 जिलों में आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में अलर्ट वाले क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. वर्तमान में मानसून की यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 23 जून के बाद मौसमी परिस्थितियां अनुकूल होते ही मानसून रफ्तार पकड़ लेगा.

नीमच में बारिश, शिवपुरी में आंधी का तांडव

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश के 29 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान प्री-मानसून की जोरदार बारिश दर्ज की गई. पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 56.0 मिमी बारिश नीमच जिले में दर्ज की गई, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में सबसे अधिक 40.2 मिमी वर्षा हुई. इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अंधड़ का असर भी देखा गया. वहीं, इंदौर में 48 किलोमीटर प्रति घंटे और शिवपुरी में 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं. शनिवार दोपहर को भी भोपाल, इंदौर और धार सहित कई इलाकों में अचानक मौसम बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई.

एक साथ कई मौसम प्रणालियां सक्रिय (ETV Bharat)

खजुराहो और दतिया में पारा 41 डिग्री के पार

तेज हवाओं और बारिश के बाद भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में चुभने वाली गर्मी का अहसास बना हुआ है. पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान की बात करें, तो पूर्वी मध्य प्रदेश का खजुराहो 42.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा. वहीं, पश्चिमी भाग के दतिया जिले में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.

एक साथ कई मौसम प्रणालियां सक्रिय

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि "इस समय कई मौसमी प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के उपर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर की उंचाई पर एक अपर साइक्लोन सर्कुलेशन सक्रिय है. इसके साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान और जम्मू के ऊपर सक्रिय है. इसके अलावा गुजरात के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं. अरुण शर्मा के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिण की ओर एक ट्रफ रेखा गुजर रही है, जो नमी खींच रही है और यही आंधी-बारिश के लिए जिम्मेदार है."

Madhya pradesh weather Forecast
मध्य प्रदेश के 50 जिलों में आरेंज और येलो अलर्ट (ETV Bharat)

इन जिलों के लिए आरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में चेतावनी जारी की है. इसके अनुसार शनिवार को डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर और सीहोर जैसे जिलों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बिजली गिरने की आशंका के कारण आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि भोपाल, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, गुना, जबलपुर, और सागर समेत करीब 45 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट है.

जून के कोटे से 46 प्रतिशत कम बरसा पानी

मौसम विभाग के आंकड़ो के अनुसार 1 जून से 20 जून 2026 तक मध्य प्रदेश में इस सीजन की बारिश सामान्य से 46 प्रतिशत कम रही है. इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 65 प्रतिशत कम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 30 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 जून के आसपास मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के रास्ते आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी मानसून की झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी.

TAGGED:

MP ORANGE YELLOW ALERTS ISSUED
MADHYA PRADESH WEATHER UPDATE
MADHYA PRADESH PRE MONSOON
MADHYA PRADESH WEATHER FORECAST
MP MONSOON STARTS AFTER 23 JUNE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.