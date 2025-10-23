ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में मॉनसून रिटर्न, 27 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट, नवंबर में कड़ाके की ठंड

मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर की वापसी, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के चलते 15 जिलों में बारिश का अलर्ट.

MADHYA PRADESH MONSOON RETURNS
मध्य प्रदेश में 27 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 4:19 PM IST

भोपाल: मानसून 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सभी जिलों से वापस लौट चुका है, लेकिन अभी ठंड के लिए नवंबर महीने का इंतजार करना पड़ेगा. बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है. वहीं सेंट्रल एमपी में बादल छाए रहेंगे और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है. गुरुवार को मौसम विभाग ने इंदौर, धार और नर्मदापुरम समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

आज इन जिलों में बारिश की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के उपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है. जिससे मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए हैं और बारिश हो रही है. गुरुवार को अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांढ़ुर्ना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इन जिलों में बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया है.

MADHYA PRADESH WEATHER REPORT
27 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट (Getty Image)

27 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में अपदाब का क्षेत्र बना हुआ है. जो उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के उपर बना एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो आज दक्षिण भारत के तट पर पहुंचकर अपदाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है. वहीं प्रदेश में पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिससे बादल छाए हुए हैं. आने वाले 5 दिनों तक एमपी के दक्षिणी हिस्से में आइसोलेटेड बारिश होने की संभावना है.

बादल के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी

प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण रात के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हुई है. मंडला, बलाघाट, सिवनी और उमरिया ही केवल ऐसे जिले हैं, जहां बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान और कम हुआ है. जबकि बीते 24 घंटे में राजगढ़ के न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हुई है. 22-23 अक्टूबर की दरमियानी रात सबसे कम न्यूनतम तापमान शिवपुरी और नवगांव में 17 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान दमोह में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

MADHYA PRADESH WINTER IN NOVEMBER
नवंबर महीने तक करना होगा ठंड का इंतजार (Getty Image)

24 अक्टूबर को इन जिलों में चेतावनी

बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.

25 अक्टूबर को इन जिलों में बारिश

रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, कटनी, उमरियश, शहडोल, अनुपपुर, सीधी, सिंगरौली, बडत्रवानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में हल्की बारिश की संभावना है.

26 अक्टूबर को इन जिलों में बारिश

अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, कटनी, उमरियश, शहडोल, अनुपपुर, सीधी, सिंगरौली, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में हल्की बारिश की संभावना है.

27 अक्टूबर को इन जिलों में चेतावनी

अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, उमरिया, शहडोल, अनुपपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में हल्की बारिश की संभावना है.

