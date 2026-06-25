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देर आया दुरुस्त आया! मानसून ने पहले ही दिन भिगोया प्रदेश, 45 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

9 दिन की देरी, पहले ही दिन कई जिलों में जोरदार बारिश मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि ​मध्य प्रदेश में मानसून के दाखिल होने की सामान्य तारीख वैसे 15 जून मानी जाती है, लेकिन इस बार यह 24 जून को प्रदेश में दाखिल हुआ. पिछले साल यानी 2024 में यह 21 जून को और 2023 में 24 जून को पहुंचा था. हालांकि देरी से आने के बावजूद मानसून की शुरुआत काफी जोरदार रही है. बुधवार को मानसून की एंट्री के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया.

बुधवार को राजधानी भोपाल में 10 मिमी प्री-मानसून बारिश दर्ज की गई, वहीं कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है. मौसम केंद्र ने भोपाल-इंदौर सहित प्रदेश के 45 जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट होने की उम्मीद है.

भोपाल: सामान्य तारीख से 9 दिन की देरी के बाद मानसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री मार ली है. मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने धार, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, बालाघाट, सिवनी, मंडला और खंडवा के रास्ते प्रदेश में दस्तक दे दी है. अब मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 से 48 घंटे के भीतर यह पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लेगा.

पिछले 24 घंटों के दौरान छिंदवाड़ा के चांद इलाके में सबसे ज्यादा 75.2 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है. इसके अलावा सागर में 60.2 मिमी, सिवनी में 56.2 मिमी और बालाघाट में 20.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है. बता दें कि मानसून आगमन से पहले ही प्रदेश के 39 जिलों में धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ प्री-मानसून गतिविधियां काफी तेज हो गई थीं.

​देरी से आने पर भी जमकर बरसते हैं बादल

​मौसम विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात भी सामने आई है कि पिछले पांच सालों में मानसून भले ही एक से लेकर नौ दिन की देरी से मध्य प्रदेश में आया हो, लेकिन कुल बारिश हमेशा औसत या उससे अधिक ही दर्ज की गई है. ​वर्ष 2021 में मानसून 4 दिन पहले यानि 11 जून को आया था और 1,100 मिमी बारिश हुई थी.

वहीं, ​वर्ष 2022 में यह 16 जून को आया और 1,169 मिमी बारिश दर्ज हुई. जबकि ​वर्ष 2023 में 9 दिन लेट होने के बाद भी 945.5 मिमी बारिश हुई. इसके साथ ही ​वर्ष 2024 में 5 दिन लेट होने पर रिकार्ड 1,210 मिमी वर्षा हुई. ​इस प्रकार वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भले ही इस बार 9 दिन की देरी हुई है, लेकिन प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा.

​फसलों की बुवाई पर संकट, भोपाल में औसत से 63 प्रतिशत अधिक वर्षा

​मानसून की इस देरी का सबसे बड़ा असर जून महीने के कृषि कार्यों पर पड़ा है. 1 जून से अब तक मध्य प्रदेश में औसतन 78.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 37.1 मिलीमीटर वर्षा ही दर्ज हुई है, जो सामान्य से 53 प्रतिशत कम है. इसके चलते इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित 48 जिलों में खरीफ फसलों की बुवाई काफी प्रभावित हुई है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि, बुवाई शुरू करने के लिए खेतों में कम से कम चार इंच बारिश बेहद आवश्यक है. दूसरी ओर राजधानी भोपाल एक ऐसा प्रमुख जिला बनकर उभरा है, जहां अब तक पांच इंच के करीब बारिश दर्ज हो चुकी है, जो जून के सामान्य कोटे से 63 प्रतिशत अधिक है.

इन 45 जिलों में मौसम विभाग का आरेंज और येलो अलर्ट

​आगामी 24 से 48 घंटों के लिए मौसम केंद्र ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सीधी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और सिवनी में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है. जिलावार आंकड़ों की बात करें तो सीहोर में बीते 24 घंटे में औसतन 12.2 मिमी, रायसेन में 7.4 मिमी और विदिशा में 10.4 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है.