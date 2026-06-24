मध्य प्रदेश में मानसून की धुरंधर एंट्री, रेनकोट और छाता की कर लें तैयारी, हैवी रेन अलर्ट
मध्य प्रदेश में 9 दिन देरी से पहुंचा मानसून, कई जिलों में जमकर बरसे बदरा,2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 6:30 PM IST
भोपाल/बुरहानपुर: करीबन 9 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में मानसून ने एंट्री कर ली है. पूर्वोत्तर अरब सागर के कुछ भागों, गुजरात, छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ते हुए मानसून ने मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से से प्रवेश किया है. इसके साथ ही अगले दो दिनों यानी 26 जून तक मानसून के राजधानी भोपाल में पहुंचने और 27 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में छाने की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के करीबन 45 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है.
4 दिन में पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा मानसून
काफी इंतजार के बाद 24 जून को मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है. मानसून की एंट्री होते ही कई जिलों में आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. इसके साथ ही गरज-चमक का एलर्ट जारी किया गया है. मौसम केन्द्र भोपाल के डायरेक्टर अंजीत अंजान ने बताया, "दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के जिले अलीराजपुर, धार, इंदौर, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में पहुंच गया है.
मध्य प्रदेश में आमतौर पर 15 जून को मानसून प्रवेश करता है, लेकिन इस बार देरी से पहुंचा है. अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून और आगे बढ़ने की संभावना है. अगले 4 दिनों में यह पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा."
पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में बारिश
पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में आंधी-बारिश दर्ज की गई. जिसमें बुरहानपुर, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, भोपाल, रायसेन, सीहोर, श्योपुर, मुरैना, दतिया, राजगढ़, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सागर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, निवाड़ी, टीकमगढ़, सतना और अनूपपुर में तेज आंधी व बारिश हुई.
2 कम दवाब के क्षेत्र बने, होगी अच्छी बारिश
2 साइक्लोनिक सक्युलेशन बना हुआ है, इसके चलते अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सो में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम विभाग ने 25 जून को प्रदेश के 45 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.
किसानों के चेहरों पर आई खुशी
झमाझम बारिश से किसानों के मायूस चेहरों पर खुशी छा गई. इस सीजन में किसान लंबे समय से बारिश की राह ताक रहे थे. अधिकांश किसानों ने खेतों को तैयार कर रखा है, लेकिन मानसून की देरी से किसान मायूस थे. बुधवार को हुई बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है. अब किसान अपने-अपने खेतों में बोवनी में जुट जाएंगे.
बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी
25 जून को प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा में तेज हवा चलने के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
बिजली के साथ बारिश की चेतावनी
26 जून को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नमदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, मैहर, पांढुर्णा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
बारिश का अलर्ट
27 जून को भोपाल, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, सिंगरौली, सीधी, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
तेज हवाओं का एलर्ट
28 जून को भोपाल, रायसेन, सहोर, नमदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, मैहर, पांढुर्णा में झंझावत, झोंकेदार हवाएं चलने के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है.
बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना
बारिश से मौसम सुहावना हो गया है. लगातार हो रही इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. जिन किसानों ने खेतो में बोवनी कर ली थी और बारिश के लिए चिंतित थे, अव वे खुश नजर आ रहे हैं. इसके अलावा कई किसानों ने मानसून की देरी के कारण खेतों बोवनी नहीं की है, अब बारिश होने से उन किसानों के चेहरे भी खिल उठे है.
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अचानक हुई बारिश से शहर के कई इलाके में सड़क पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. लोगों ने जिम्मेदार से बारिश के दौरान पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था किए जाने की मांग की है.